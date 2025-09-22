Поиск

МосБиржа ввела новый тип заявок на рынке акций

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа с 22 сентября предоставила возможность выставления на рынке акций заявок "по среднему лимиту" - WLIM-заявка, говорится в сообщении торговой площадки.

Новый тип заявок доступен для операций с акциями и паями инвестиционных фондов.

"В отличие от обычной лимитной заявки, которая исполняется строго не хуже заданной цены (абсолютного лимита), для нового типа заявок возможно исполнение по цене хуже цены, указанной в заявке, но при этом средневзвешенная цена сделок будет не хуже цены, указанной в WLIM-заявке", - пояснила биржа.

В форме ввода лимитной заявки добавится выбор между абсолютным (по умолчанию) и средним лимитом цены.

Тарификация у WLIM-заявки будет такая же, как у обычной лимитной заявки.

МосБиржа
