Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует умеренно позитивную динамику в рамках коррекции после заметного падения на прошлой неделе, вызванного как существующими геополитическими и санкционными рисками, так и более "жесткими", чем ожидал рынок, решениями ЦБ РФ на сентябрьском заседании регулятора.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2752,99 пункта (+0,44%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Полюса" (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), МКПАО "Яндекс" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), МКПАО "ВК" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%) и Сбербанка (+0,4%).

Подешевели акции ВТБ (-0,3%).

В Белом доме позитивно отнеслись к словам президента РФ Владимира Путина о готовности придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), президент США Дональд Трамп хочет прокомментировать его лично, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент знает об этом предложении президента Путина, и он прокомментирует его позже. Я думаю, это предложение звучит достаточно хорошо, но президент США хочет прокомментировать его сам", - сказала она на пресс-брифинге в понедельник.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать, это вызвано "совокупным воздействием целого ряда факторов негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка". По словам Путина, фундамент взаимодействия между ядерными державами был существенно подорван из-за разрушительных шагов Запада. Россия в состоянии ответить на любые угрозы не на словах, а путем применения военно-технических мер, добавил он.

При этом Путин подчеркнул, что Россия "не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений". Россия готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще в течение года, российское предложение будет эффективным, если так же поступят США, заявил президент РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сомнение в скором завершении конфликта на Украине. "Я не очень верю, что это случится", - заявил он в интервью Fox News. Между тем Эрдоган отметил, что находится в активном контакте с президентом США Дональдом Трампом по вопросам урегулирования региональных конфликтов, в частности ситуации на Украине и в секторе Газа.

Американский рынок акций завершил ростом торги в понедельник, причем все три основных фондовых индекса обновили исторические максимумы. Инвесторы оценивали заявления членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС) в ожидании данных по инфляции в США. Ключевая процентная ставка в США слишком высока, и ее следует понизить для защиты американского рынка труда, считает член совета управляющих Федрезерва Стивен Миран. "Денежно-кредитная политика сейчас слишком жесткая, - заявил он, выступая на мероприятии в Нью-Йорке. - Если краткосрочные процентные ставки останутся примерно на 2 процентных пункта выше нормы, это создаст риски ненужных увольнений и роста безработицы".

На прошлой неделе американский ЦБ ожидаемо снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов. Миран был единственным членом Федерального комитета по операциям на открытом рынке, проголосовавшим против этого решения - он поддержал снижение сразу на 50 базисных пунктов. При этом Миран, соратник президента США Дональда Трампа, вошел в руководство ФРС незадолго до сентябрьского заседания.

Председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем и его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявили, что считают снижение ставки на 25 базисных пунктов на прошлой неделе оправданным и снижение инфляции до целевых 2% является приоритетом для Федрезерва.

На вторник запланированы выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и его заместителя Мишель Боуман. Кроме того, в пятницу будет опубликован августовский отчет о доходах и расходах населения США, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE Core), отслеживаемый ФРС.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром уже не демонстрирует ярко выраженной динамики (-0,03%), что говорит о вероятном ослаблении позитивных настроений на фондовых биржах США 23 сентября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник отмечается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Южной Кореи, Австралии и Японии подрастают на 0,5-1%, в то время как индексы Гонконга и Китая снижаются на 1-1,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть 23 сентября утром демонстрируют умеренное снижение. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась на 0,62%, до $66,16 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,61%, до $61,9 за баррель.