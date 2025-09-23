Revolut планирует довести число пользователей до 100 млн к 2030 году

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Британский финтех-стартап Revolut Ltd. намерен выйти на 30 новых рынков к концу текущего десятилетия с целью довести общее число пользователей до 100 млн, сообщила компания.

Revolut потратит на эти цели $13 млрд. В том числе $4 млрд будут инвестированы в Великобритании, $500 млн - в США, $1,2 млрд - в Западной Европе.

Компания является одним из самых дорогих стартапов Европы. Ранее сообщалось, что в рамках нового инвестраунда её стоимость может быть оценена в $75 млрд. Руководство планирует в текущем году получить выручку в размере более 4,1 млрд фунтов стерлингов ($5,5 млрд).

Revolut была основана в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским (выпускник МФТИ и РЭШ) и Владиславом Яценко. Приложением компании пользуется более 60 млн клиентов по всему миру.