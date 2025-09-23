Правопреемник Morgan Stanley не добился включения 5,7 млрд руб. в реестр кредиторов связанной с ЮНК компании

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение астраханского арбитража, не включившего в реестр кредиторов ООО "Астрахань-нефть" требования Integrated Business Solutions LCC ("Комплексные бизнес решения", Казахстан), выступавшего в качестве правопреемника Morgan Stanley Bank International Ltd, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Между британским банком Morgan Stanley и кипрской Astrakhan Oil был заключен договор от 30 ноября 2012 года о предоставлении двух кредитных линий на общую сумму $73 млн под залог пакета акций "Астрахань-нефти". Заемщик обязался возвратить кредит через 36 месяцев – до 30 ноября 2015 года. Однако эта обязанность не была исполнена вплоть до настоящего времени. ООО "Астрахань-нефть" (владеет 49,51% ООО "ЮНК") выступает одним из гарантов по данным кредитам совместно с ООО "НК Энергия" (единственный владелец компании "Астрахань-нефть", входит в Astrakhan Oil), ООО "Южная нефтяная компания" (ЮНК), JPM Partners (Каймановы острова, владеет 50,49% ЮНК).

Согласно материалам суда, в 2017 году ООО "Астрахань-нефть" было признано несостоятельным, в отношении него было начато конкурсное производство. В 2019 году постановлением суда по заявлению Morgan Stanley его требования на сумму 5,7 млрд рублей были включены в реестр кредиторов должника, но в 2023 году пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам.

Так, было установлено, что сделки со стратегическими предприятиями ООО "Астрахань-нефть" и АО "Южная нефтяная компания" запрещены в силу указа президента РФ от № 520 (запрет на совершение сделок с ценными бумагами и долями стратегических российских предприятий с иностранными лицами, связанными с недружественными государствами). Великобритания и Кипр были внесены в список "недружественных стран", что дает основание признать сделку ничтожной.

В начале 2025 года Integrated Business Solutions LLC ("Комплексные бизнес решения", Казахстан) заявила о своем правопреемстве требований Morgan Stanley о взыскании 5,7 млрд рублей задолженности и потребовала вновь включить их в реестр кредиторов должника, настаивая на том, что требования основаны на договоре гарантии между британским банком и ООО "Астрахань-нефть". Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований.

В июне 2025 года Integrated Business Solutions LLC обжаловало это решение. Апелляционный суд вновь пришел к выводу, что гарантия, на которую ссылается кредитор, является ничтожной сделкой из-за нарушений закона и сводится к оспариванию уже закрепленных выводов, что недопустимо по ст. 69 Арбитражного кодекса.

Вместе с тем, вышеперечисленные компании являются участниками дела о банкротстве ЮНК, которое длится с 2016 года. В рамках него Morgan Stanley уже пытался несколько раз взыскать задолженность.

Так, требования Morgan Stanley на общую сумму 5,25 млрд рублей, в рамках того же заключенного с Astrakhan Oil контракта, сначала были включены в реестр должника ЮНК, но затем апелляция отменила определение на этот счет. В связи с этим Morgan Stanley выступил с исковым требованием к ООО "НК Энергия" продать 100%-ю долю "Астрахань-нефти" третьему лицу по цене не ниже рыночной стоимости, с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства, что является нарушением закона, и в иске было отказано.

В феврале 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал АО "Южная нефтяная компания" несостоятельным по заявлению самого общества. В отношении ЮНК была введена, а затем продлена процедура конкурсного производства, однако определением суда от 18 мая 2018 года конкурсное производство было прекращено и введено внешнее управление. На апрель 2020 года в реестр кредиторов были внесены требования в сумме 5,65 млрд рублей. В июне 2020 года суд признал ЮНК банкротом и ввел конкурсное производство.