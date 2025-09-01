Полный запрет на экспорт бензина продолжится в сентябре

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Запрет экспорта бензина для всех участников рынка, действовавший в августе, по решению правительства РФ продлевается и на сентябрь.

С октября производители смогут экспортировать бензин, а для непроизводителей запрет будет действовать еще один месяц.

"Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", - подчеркивала пресс-служба правительства РФ.

В августе на фоне рекордных цен на бензин вице-премьер РФ Александр Новак провел два совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов. В ходе последнего Минэнерго было поручено отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего рынка топливом и соблюдения баланса цен в розничном сегменте, Минэкономразвития - проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо.

По информации источников "Интерфакса", компаниям было рекомендовано ускорить сроки проведения ремонтных работ на НПЗ и вывести на рынок имеющиеся резервы. Некоторые компании пообещали увеличить переработку. По словам одного из собеседников, прогнозируется, что в сентябре производство бензинов должно превысить спрос на внутреннем рынке.