Банки РФ в августе сократили чистую прибыль почти вдвое

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банки РФ в августе сократили чистую прибыль почти в два раза - до 203 млрд рублей (за вычетом дивидендов от российских банковских "дочек") с 397 млрд рублей в июле, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Отчасти такая динамика объясняется снижением основной прибыли на 31%, до 192 млрд рублей. Как отмечает ЦБ, отдельные банки увеличили отчисления в резервы (+67 млрд руб., +36%) по старым проблемным кредитам. Кроме того, на 6% сократился чистый процентный доход. Это произошло в основном в корпоративном сегменте, где на кредиты с плавающими ставками приходится порядка 65% портфеля. Доходность по ним переоценилась вслед за снижением ключевой ставки.

Неосновные (волатильные) доходы снизились в августе до 90 млрд рублей (-64 млрд руб., 42%), по большей части из-за меньших дивидендов от дочерних компаний (4 млрд руб.) после крупных выплат в июле (около 60 млрд руб.).

Помимо этого выросли налоговые отчисления (+33 млрд руб.): в предыдущем месяце отдельные банки отразили меньше налогов из-за разницы в признании доходов между бухгалтерским и налоговым учетом.

С начала года банки заработали 2,3 трлн руб., что немного ниже прибыли за аналогичный период прошлого года (2,4 трлн руб.).