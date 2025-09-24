Котировки Alibaba взлетели до максимума за 4 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Котировки акций Alibaba взлетели на 7,8% на торгах в среду и достигли максимального уровня за четыре года на новости о том, что компания будет наращивать инвестиции в разработку искусственного интеллекта (ИИ).

Китайский гигант в сфере интернет-ритейла анонсировал свою крупнейшую модель языка искусственного интеллекта Qwen3-Max, делая ставку на ИИ как на основную бизнес-стратегию, сообщает Reuters. Эта модель содержит более 1 трлн параметров - переменных, которые определяют, как система ИИ обрабатывает информацию, заявил главный технический директор Alibaba Cloud Чжоу Цзинжэнь на ежегодной конференции компании.

Главный исполнительный директор Alibaba Эдди У сказал, что общий объем инвестиций в ИИ во всем мире в следующие пять лет увеличится примерно до $4 трлн, и его компания не должна отставать. По его словам, вскоре Alibaba дополнит представленный в феврале план, в рамках которого планировалась направить более 380 млрд юаней ($53,4 млрд) на разработку моделей и инфраструктуры ИИ в течение трех лет.

"Темпы развития отрасли значительно превзошли наши ожидания, и спрос отрасли на инфраструктуру ИИ также значительно превзошел наши ожидания, - заявил глава компании. - Мы активно инвестируем в инфраструктуру ИИ и планируем увеличить инвестиции".

Alibaba 24 сентября также представила несколько других продуктов на базе ИИ, включая Qwen3-Omni - мультимодальную иммерсивную систему, полезную для приложений виртуальной и искусственной реальности, таких как умные очки и интеллектуальные кабины. Глава компании также рассказал об инновациях в области аппаратного обеспечения, над которыми работает Alibaba, включая чипы, более быстрые компьютеры и сетевые технологии.