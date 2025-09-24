Поиск

Котировки Alibaba взлетели до максимума за 4 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Котировки акций Alibaba взлетели на 7,8% на торгах в среду и достигли максимального уровня за четыре года на новости о том, что компания будет наращивать инвестиции в разработку искусственного интеллекта (ИИ).

Китайский гигант в сфере интернет-ритейла анонсировал свою крупнейшую модель языка искусственного интеллекта Qwen3-Max, делая ставку на ИИ как на основную бизнес-стратегию, сообщает Reuters. Эта модель содержит более 1 трлн параметров - переменных, которые определяют, как система ИИ обрабатывает информацию, заявил главный технический директор Alibaba Cloud Чжоу Цзинжэнь на ежегодной конференции компании.

Главный исполнительный директор Alibaba Эдди У сказал, что общий объем инвестиций в ИИ во всем мире в следующие пять лет увеличится примерно до $4 трлн, и его компания не должна отставать. По его словам, вскоре Alibaba дополнит представленный в феврале план, в рамках которого планировалась направить более 380 млрд юаней ($53,4 млрд) на разработку моделей и инфраструктуры ИИ в течение трех лет.

"Темпы развития отрасли значительно превзошли наши ожидания, и спрос отрасли на инфраструктуру ИИ также значительно превзошел наши ожидания, - заявил глава компании. - Мы активно инвестируем в инфраструктуру ИИ и планируем увеличить инвестиции".

Alibaba 24 сентября также представила несколько других продуктов на базе ИИ, включая Qwen3-Omni - мультимодальную иммерсивную систему, полезную для приложений виртуальной и искусственной реальности, таких как умные очки и интеллектуальные кабины. Глава компании также рассказал об инновациях в области аппаратного обеспечения, над которыми работает Alibaba, включая чипы, более быстрые компьютеры и сетевые технологии.

Alibaba Китай Чжоу Цзинжэнь Эдди У
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ РФ не видят оснований для пересмотра нейтральной ставки

Букмекеров переведут на оборотный налог

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

"Корпорация СТС" заявила о готовности передать "Облкоммунэнерго" государству

Индекс IMOEX2 на вечерних торгах упал ниже 2700 п впервые с 14 июля на заявлениях Трампа

Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на значительные 2,4%

Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на значительные 2,4%

Банки РФ в августе сократили чистую прибыль почти вдвое

Кабмин обсуждает введение запрета на экспорт дизтоплива для непроизводителей

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Brent вышла в плюс и подорожала до $67,2 за баррель

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7223 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });