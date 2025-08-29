Alibaba разработала и тестирует новый ИИ-чип

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba разработал новый, более универсальный по сравнению с его прежними разработками ИИ-чип, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Сейчас этот чип проходит испытания.

Если предыдущие "облачные" процессоры Alibaba в основном предназначались для определенных приложений, то новый продукт призван решать более широкий круг задач в области эксплуатации ИИ-моделей, говорят источники WSJ.

По их словам, производством чипа занимается одна из китайских компаний. Ранее Alibaba заказывала выпуск ИИ-процессоров у тайваньской TSMC.

Одна из трудностей для Alibaba и других китайских игроков, полагающихся на местных производителей чипов, заключается в недостаточности объемов поставок, отмечает газета. Эти производители используют относительно старое зарубежное и менее мощное китайское оборудование, и им сложно нарастить мощности.

Китайский стартап MetaX обходит эти трудности за счет объединения двух чипов в один, компенсируя таким образом потерю производительности, заявляют источники WSJ. Основанный на этой технологии новый ИИ-чип MetaX может стать заменой процессору H20 американской Nvidia Corp..

Этот чип потребляет больше энергии по сравнению с H20, но превосходит его по объему памяти, что позволяет легче справляться с некоторыми ИИ-задачами. В среду стартап заявил, что готовится к массовому производству нового продукта.

H20 - "урезанная" версия флагманских ИИ-чипов Nvidia Hopper, разработанная специально для китайского рынка из-за экспортных ограничений Вашингтона. В апреле администрация президента США Дональда Трампа фактически запретила Nvidia продавать и H20, однако в июле отменила это решение. При этом Пекин просит китайские компании не покупать этот чип, ссылаясь на возможные риски в области безопасности.

Основным кандидатом на замену H20 считаются процессоры Huawei Ascend. В этом году Huawei продемонстрировала компьютерную систему на основе 384 таких процессоров. По словам некоторых аналитиков, такая машина по ряду показателей превосходит самую дорогу систему Nvidia на основе 72 новейших чипов Blackwell.

При этом чипы подпадающей под американские санкции Huawei, в отличие от новых процессоров Alibaba, не совместимы с программной платформой Nvidia, к которой привыкли многие разработчики. Таким образом, разработчики смогут адаптировать программы, написанные для чипов Nvidia, под продукцию Alibaba.

Alibaba в числе прочего работает в сегменте облачных услуг и наряду с другими частными провайдерами не спешит массово закупать чипы Huawei, несмотря на призывы государства поддержать эту компанию, что связано с рассмотрением ими Huawei как своего прямого конкурента в облачном сегменте, отмечают источники WSJ.

Китай испытывает трудности прежде всего с обучением ИИ-моделей, и, по словам источников, новый чип Alibaba также рассчитан не на обучение, а на их эксплуатацию, для которой обычно не требуются продвинутые процессоры.

Китайская DeepSeek, получившая широкую известность в начале года после выпуска ИИ-модели, сопоставимой с разработками OpenAI, но требующей гораздо меньше затрат на обучение, недавно сообщила, что ее новое программное обеспечение можно комбинировать с улучшенными китайскими чипами для обучения некоторых моделей.

Основатель ориентированной на ИИ инвесткомпании Interconnected Capital Кевин Сюй пишет, что такие адаптации могут позволить китайским ИИ-разработчикам сократить отставание от США "быстрее, чем многие думают".