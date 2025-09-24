Поиск

В ЦБ отметили, что рост ВВП РФ складывается ближе к нижней границе его прогноза в 1-2%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Динамика ВВП РФ складывается ближе к нижней границе прогноза ЦБ РФ (рост в 2025 году на 1-2%), сценария перехода экономики к спаду в повестке нет, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Переход экономики в отрицательную область, то есть рецессия в этом году, - я считаю, нет такого сценария, нет в повестке", - сообщил Тремасов журналистам в рамках коммуникационной сессии в Краснодаре.

"Те данные, которые дал Росстат за второй квартал, действительно оказались несколько слабее, чем мы ожидали, но говорить о переходе экономики в стадию рецессии, о спаде, об отрицательных темпах роста, нет, об этом не приходится", - отметил советник главы ЦБ.

"Складывается ощущение, что мы ближе к нижней границе прогноза (роста ВВП на 2025 год - ИФ)", - добавил он.

