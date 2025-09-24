Lego купит сеть развлекательных центров за 200 млн фунтов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Датский производитель игрушек Lego объявил о покупке 29 развлекательных центров у оператора тематических парков Merlin Entertainments за 200 млн фунтов стерлингов ($270 млн).

Как говорится в совместном пресс-релизе сторон, центры LEGO Discovery ежегодно принимают около 5 млн посетителей. Они объединяют зоны для игр с конструкторами Lego, творческие мастерские и розничные магазины.

Из приобретаемых центров 15 расположены в Северной Америке, 7 - в Европе, еще 7 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай, Япония и Австралия).

Merlin, также управляющая музеями восковых фигур Madame Tussauds и колесом обозрения London Eye, останется оператором 11 тематических парков Legoland.