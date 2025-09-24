Поиск

Грузовые ж/д тарифы могут быть проиндексированы с 1 декабря на 10%

Пассажирские перевозки тоже подорожают

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки грузов с 1 декабря 2025 года может составить 10%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом внесенного Минэкономразвития в правительство макропрогноза на 2025-2028 годы.

Прогнозные параметры индексации грузового ж/д тарифа с 1 января 2027 года составляют 8,3%, с 1 января 2028 года - 6%.

В предыдущем варианте прогноза (был опубликован 30 апреля 2025 года) базовая индексация грузового ж/д тарифа на следующий год предусматривалась с 1 января и в размере 10,4%, с 1 января 2027 года - на 8,8%, а с 1 января 2028 года - на 6,2%.

С 1 декабря 2024 года грузовые ж/д тарифы в России были повышены на 13,8% в рамках плановой индексации на 2025 год.

Индексация тарифов на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании с 1 декабря 2025 года может составить 9,6%, с 1 января 2027 года - 9,2%, с 1 января 2028 года - 9,2%.

По данным источника, к 2026 году планируется доведение тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте (имеется в виду проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования - ИФ) до их экономически обоснованного уровня с одновременным распространением льготы в виде скидки 50% на проезд всех детей граждан России возрастом от 10 до 18 лет.

Таким образом, параметры роста тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте составят с 1 декабря 2025 года - 11,4%, с 1 января 2027 года - 5,9%, с 1 января 2028 года - 5,9%.

Данные цифры совпадают с предыдущим прогнозом, однако в прошлой версии индексацию на следующий год также предполагалось проводить с 1 января 2026 года.

