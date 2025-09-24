Поиск

РЖД в 2026-28 гг. могут получить 21 млрд руб. субсидий за перевозку моторного топлива для ДФО и Сибири

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в 2026-2028 гг. может получить почти 21 млрд руб. субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку ж/д транспортом во внутрироссийском сообщении моторного топлива, предназначенного для реализации на территории РФ, в направлении Дальневосточного федерального округа и отдельных российских субъектов, входящих в состав Сибирского федерального округа. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, с которой ознакомился источник "Интерфакса".

Так, в 2026 году на эти цели предусмотрено чуть более 7 млрд руб., в 2027 году – 6,99 млрд руб., а в 2028 году – 6,96 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на эти цели РЖД получили субсидию в размере 6,5 млрд руб.

