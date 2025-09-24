Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе упал г/г на 27,4%, грузовиков – на 37,4%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в августе 2025 года упало в годовом выражении на 27,4% до 37,5 тыс. единиц, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Падение показателя относительно высокой базы июля текущего года составило 34,2%. С начала года в РФ было произведено 420 тыс. легковых машин - на 2,9% меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось, в период с 28 июля по 17 августа в плановом корпоративном отпуске находился крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ".

Выпуск грузовиков в августе упал год к году на 37,4% до 9,3 тыс. единиц, и был на 12% выше июльского показателя. За 8 месяцев в РФ было выпущено 86,3 тыс. грузовых автомобилей (-28,7%).

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце было выпущено 693 шт. (-21,9% г/г и -4,8% м/м), в январе-августе - 6,1 тыс. шт. (-37,1%).

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в августе снизился г/г на 7,7%, до 17 тыс. шт. По сравнению с июлем показатель подскочил на 43%. С начала года в РФ было произведено 135 тыс. ДВС (-7,3%).

Кузовов для автотранспортных средств за август было выпущено 4,3 тыс. шт. (-27% г/г и +9,6% м/м), за 8 месяцев - 31,4 тыс. шт. (-28,3%).