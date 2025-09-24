Рост доходов от услуг связи в РФ в 2026-28 гг. прогнозируется на уровне 2,6-2,9%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Темпы роста доходов от услуг связи в РФ в среднесрочной перспективе (2026-2028 годы) планируются на уровне 2,6-2,9% в сопоставимых ценах по базовому сценарию. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом внесенного Минэкономразвития в правительство макропрогноза на 2025-2028 годы, который рассматривался в среду на заседании кабинета министров.

Согласно прогнозу, в 2025 году, по предварительной оценке, рост доходов от услуг связи по отношению к 2024 году будет на уровне 3% в сопоставимых ценах.

При этом Минэкономразвития ожидает в 2025 году снижения объема услуг почтовой связи по отношению к предыдущему году на 3,1%. Согласно прогнозу, постепенно динамика будет восстанавливаться, и к 2028 году ожидается рост объема услуг почтовой связи на 1,7%.

"Рынок услуг почтовой связи оказался ограничен влиянием внешних факторов с 2022 года, в основном, в связи с ограничением обмена международными отправлениями с рядом стран", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в оба варианта прогноза заложена позитивная тенденция поступлений от услуг почтовой связи, связанная с реализацией потенциала развития рынка внутренних и большей части рынка международных почтовых отправлений, а также электронной коммерции и юридически значимых электронных почтовых сервисов для госсектора, юрлиц и населения.

Согласно прогнозу, высокая динамика ожидается в сегменте документальной электросвязи: в 2028 году рост по отношению к уровню 2024 года составит 25,0%. "Это обусловлено, в основном, ожиданиями продолжения роста спроса на услуги высокоскоростного доступа в интернет как фиксированного, так и мобильного", - пояснил источник.

В структуре доходов от услуг связи доля документальной электросвязи возрастет с 42,6% в 2024 году до 47,3% в 2028 году с одновременным снижением доли услуг фиксированной телефонной связи (местной, междугородной, внутризоновой и международной) с 5,5% до 4%. Снижение пользования услугами фиксированной связи обусловлено доступностью мобильной связи и интенсивным развитием голосовых интернет-сервисов, пояснил источник.

Согласно прогнозу, доля доходов от услуг почтовой связи в общем объеме к 2028 году снизится до 8% с 8,6% в 2024 году.

При этом доля доходов от мобильной связи в 2024-2028 годах, как ожидается, сохранится на уровне, близком к 23%.

Число абонентских устройств, подключенных к сетям мобильной, сохранится в 2025-2028 годах на уровне 330-347 млн с тенденцией к небольшому снижению к концу прогнозного периода. По базовому сценарию макропрогноза, снижение числа подключенных мобильных устройств, используемых населением персонально для личных и рабочих целей, будет компенсироваться активным внедрением loT ("интернет вещей"). Также прогнозируется снижение плотности телефонных аппаратов фиксированной связи с 13,3 единиц на 100 человек населения в 2024 году до 10,2 в 2028 году.

Инвестиции

Согласно прогнозу, общий объем инвестиций в основной капитал в 2025-2028 годах составит около 3,8 трлн рублей, объем инвестиций к 2028 году составит 17,2% в сопоставимых ценах к уровню 2024 года. При этом для большинства организаций отрасли связи основными источниками инвестиций по-прежнему будут являться собственные средства.

В 2025 - 2028 годах инвестиции операторов будут направляться на обеспечение устойчивого функционирования сетей связи, сохранение качества предоставляемых услуг, в том числе обеспечение надежного высокоскоростного фиксированного и беспроводного доступа в интернет, а также развитие рынка коммерческих центров хранения и обработки данных и рынка "облачных услуг", возможное внедрение новых, приоритетно отечественных, технологий связи.