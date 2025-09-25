РЖД введут скидку до 50% на внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в 2026 г.

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правление ОАО "РЖД" утвердило скидку до 50% на внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в 2026 г. в вагонах-цистернах отправлением с 250 станций российских железных дорог, сообщила компания.

Также по решению компании в следующем году будут действовать скидка 5% на порожний пробег цистерн, следующих после перевозок нефтепродуктов, и 42,1% - на порожний пробег цистерн из-под газового конденсата, направляющихся со станции Лужская (Ленинградская область) на станцию Лимбей (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Понижающие коэффициенты к тарифам будут действовать с 1 января по 31 декабря 2026 г.

Решение снизить ставки в рамках "тарифного коридора" принято для обеспечения сбалансированности тарифной нагрузки на грузоотправителей и привлечения дополнительных объёмов перевозок, поясняет компания.