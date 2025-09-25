Поиск

РЖД введут скидку до 50% на внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в 2026 г.

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правление ОАО "РЖД" утвердило скидку до 50% на внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в 2026 г. в вагонах-цистернах отправлением с 250 станций российских железных дорог, сообщила компания.

Также по решению компании в следующем году будут действовать скидка 5% на порожний пробег цистерн, следующих после перевозок нефтепродуктов, и 42,1% - на порожний пробег цистерн из-под газового конденсата, направляющихся со станции Лужская (Ленинградская область) на станцию Лимбей (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Понижающие коэффициенты к тарифам будут действовать с 1 января по 31 декабря 2026 г.

Решение снизить ставки в рамках "тарифного коридора" принято для обеспечения сбалансированности тарифной нагрузки на грузоотправителей и привлечения дополнительных объёмов перевозок, поясняет компания.

РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Бюджет РФ

Доходы федерального бюджета от акцизов на табак в 2026 году могут вырасти на 5,5%

Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе упал г/г на 27,4%, грузовиков – на 37,4%

Бюджет РФ

РФ ждет роста доходов от утильсбора на транспорт в 2026 году в 1,5 раза

РФ ждет роста доходов от утильсбора на транспорт в 2026 году в 1,5 раза
Бюджет РФ

Налог на доходы по вкладам может принести бюджету в 2026 г. почти 600 млрд руб.

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });