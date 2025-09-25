Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти Крыма пообещали, что ситуация с наличием бензина Аи-95 в республике нормализуется в течение двух дней, с Аи-92 – в течение двух недель.

"В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки Аи-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки Аи-92", - сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что для решения ситуации находится в прямом контакте с федеральными службами и попросил жителей и гостей Крыма набраться терпения.

Дефицит топлива разных марок на АЗС в Крыму периодически наблюдается с середины августа, в основном не хватало бензина марки Аи-95 на ряде заправочных станций, о чем предупреждало Минтопэнерго республики. В последнюю неделю фиксируется нехватка бензина и Аи-95, и Аи-92.