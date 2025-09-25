Поиск

"Озон Фармацевтика" направит 275,2 млн рублей на дивиденды за I полугодие

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) на внеочередном собрании 22 сентября приняли решение о выплате дивидендов за I полугодие 2025 года, на эти цели будут направлены 275,2 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 6 октября 2025 года.

Как сообщалось, источником выплаты дивидендов "Озон Фармацевтики" является чистая прибыль за отчетный период и нераспределенная прибыль прошлых лет по РСБУ. При определении размера дивидендов руководство исходит из показателей компании по МСФО.

Дивидендная политика предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 15% от чистой прибыли при условии, что соотношение "чистый долг/EBITDA" за предшествующие 12 месяцев будет не более 3х. Если это соотношение будет не более 2х, то компания обещает направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли, если не более 1х, то не менее 35% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если оно будет нулевым, то компания может платить дивиденды в размере не менее 50% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если же это соотношение будет больше 3х, то дивиденды платить не планируется.

В январе-июне чистая прибыль компании по РСБУ сократилась на 15,6% до 1,02 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО в I полугодии упала на 11% до 1,7 млрд рублей, соотношение "чистый долг/12M EBITDA" снизилось до 1,0х.

За I квартал 2025 года "Озон Фармацевтика" одобрила дивиденды в размере 0,28 рубля на акцию, всего на выплату дивидендов было решено направить 307,6 млн рублей. Таким образом, совокупный объём дивидендов за I полугодие составит почти 583 млн рублей.

В октябре 2024 года "Озон Фармацевтика" провела IPO на "Мосбирже" объемом 3,45 млрд рублей, а в июне этого года в ходе SPO привлекла 2,8 млрд рублей. Полученные средства компания планирует использовать на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели.

Согласно списку аффилированных лиц за II полугодие 2025 года, Павлу Алексенко принадлежат 33,5872% акционерного капитала "Озон Фармацевтики", Юрию и Владимиру Корневым - 14,5775% и 10,9261% соответственно.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске (ООО "Озон") и ОЭЗ "Тольятти" (ООО "Озон Фарм", ООО "Медика", ООО "Мабскейл"). Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.

Озон Фармацевтика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ планирует направить 37,2 млрд руб. на льготные автокредиты и лизинг в 2026 году

РФ планирует направить 37,2 млрд руб. на льготные автокредиты и лизинг в 2026 году

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Бюджет РФ

Доходы федерального бюджета от акцизов на табак в 2026 году могут вырасти на 5,5%

Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе упал г/г на 27,4%, грузовиков – на 37,4%

Бюджет РФ

РФ ждет роста доходов от утильсбора на транспорт в 2026 году в 1,5 раза

РФ ждет роста доходов от утильсбора на транспорт в 2026 году в 1,5 раза
Бюджет РФ

Налог на доходы по вкладам может принести бюджету в 2026 г. почти 600 млрд руб.

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7230 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });