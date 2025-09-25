"Озон Фармацевтика" направит 275,2 млн рублей на дивиденды за I полугодие

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) на внеочередном собрании 22 сентября приняли решение о выплате дивидендов за I полугодие 2025 года, на эти цели будут направлены 275,2 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 6 октября 2025 года.

Как сообщалось, источником выплаты дивидендов "Озон Фармацевтики" является чистая прибыль за отчетный период и нераспределенная прибыль прошлых лет по РСБУ. При определении размера дивидендов руководство исходит из показателей компании по МСФО.

Дивидендная политика предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 15% от чистой прибыли при условии, что соотношение "чистый долг/EBITDA" за предшествующие 12 месяцев будет не более 3х. Если это соотношение будет не более 2х, то компания обещает направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли, если не более 1х, то не менее 35% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если оно будет нулевым, то компания может платить дивиденды в размере не менее 50% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если же это соотношение будет больше 3х, то дивиденды платить не планируется.

В январе-июне чистая прибыль компании по РСБУ сократилась на 15,6% до 1,02 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО в I полугодии упала на 11% до 1,7 млрд рублей, соотношение "чистый долг/12M EBITDA" снизилось до 1,0х.

За I квартал 2025 года "Озон Фармацевтика" одобрила дивиденды в размере 0,28 рубля на акцию, всего на выплату дивидендов было решено направить 307,6 млн рублей. Таким образом, совокупный объём дивидендов за I полугодие составит почти 583 млн рублей.

В октябре 2024 года "Озон Фармацевтика" провела IPO на "Мосбирже" объемом 3,45 млрд рублей, а в июне этого года в ходе SPO привлекла 2,8 млрд рублей. Полученные средства компания планирует использовать на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели.

Согласно списку аффилированных лиц за II полугодие 2025 года, Павлу Алексенко принадлежат 33,5872% акционерного капитала "Озон Фармацевтики", Юрию и Владимиру Корневым - 14,5775% и 10,9261% соответственно.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске (ООО "Озон") и ОЭЗ "Тольятти" (ООО "Озон Фарм", ООО "Медика", ООО "Мабскейл"). Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.