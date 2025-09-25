Отложено введение национального норматива краткосрочной ликвидности для крупных банков

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ) заработает в начале ноября, Банк России должен внести изменения в нормативный акт, сообщила на XXII Международном банковском форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы его (норматив - ИФ) собирались ввести с 1 октября, но потребуются уточнения нормативного акта с Минюстом, поэтому рассчитываем, что он в начале ноября вступит в силу", - сказала она.