Набиуллина отметила, что в I полугодии прирост корпкредитования пришелся на менее чувствительные к изменению ставки компании

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Прирост корпоративного кредитования в первом полугодии пришелся на госкомпании и застройщиков, которые менее чувствительны к изменению ключевой ставки, в июле и августе ситуация стала выравниваться, кредитовался более широкий круг заемщиков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"У нас действительно расширилось кредитование тех заемщиков, которые не очень чувствительны к ставке, могут взять кредиты по любой ставке. И это, конечно, сужает поле для других банков. Потому что банковские ресурсы, они ограничены, они не безграничны. Если крупные компании выбирают весь кредит, то для других остается меньше. Поэтому важен контроль, на наш взгляд, за долговой нагрузкой крупных компаний", - сказала Набиуллина в ходе Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

"Мы видим, что в первом полугодии действительно основной объем прироста корпоративного кредитования пришелся на госкомпании, реализующие крупные проекты, и на застройщиков жилья, которые менее чувствительны к росту ставок. Но в июле-августе ситуация стала выравниваться, и кредитование росло уже по более широкому кругу компаний", - добавила она.

