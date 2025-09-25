Поиск

Brent остается в минусе и торгуется у $69,18 за баррель

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть замедлилось днем в четверг на фоне негативной динамики фондовых индексов и опасений излишка предложения на рынке.

К 14:45 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Future на $0,13 (0,19%), до $69,18 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,21 (0,32%), до $64,78 за баррель.

В среду обе марки подорожали на 2,5%, показав самый активный рост с июля и поднявшись до максимумов за семь недель на данных о падении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю уменьшились на 607 тысяч баррелей вместо ожидавшегося роста на 800 тысяч баррелей. Товарные запасы бензина на неделе сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

Однако две подряд негативные сессии на Уолл-стрит начали оказывать давление на нефть, отметил аналитик UBS Джованни Стауново. "Рынок в целом избегает рисковых активов", - добавил эксперт.

Его коллега из Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке указал на то, что глава Федрезерва Джером Пауэлл озадачил участников рынка своими заявлениями о том, что фондовые индексы могут оказаться завышенными.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг поставок нефти из иракского Курдистана. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн заявил, что экспорт топлива из региона может возобновиться уже на этой неделе и в будущем, при должном размере инвестиций, может достичь 500 тыс. баррелей в сутки.

"Возобновление поставок курдского топлива усиливает опасения по поводу излишка предложения, что и вызвало снижение цен с семинедельного максимума", - сказала Приянка Сачдева из Phillip Nova.

Brent WTI Джером Пауэлл США Ирак ФРС Минэнерго
