Поиск

Международные резервы России с 12 по 19 сентября увеличились на $7,5 млрд

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 19 сентября составили $712,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 12 сентября международные резервы равнялись $705,1 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $7,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера повысят на 10 п.п.

Новак отметил, что небольшой дефицит нефтепродуктов в РФ сейчас есть

Новак отметил, что небольшой дефицит нефтепродуктов в РФ сейчас есть

Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Глава ЦБ пообещала рассмотреть идею признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов

Костин допустил, что банки РФ в 2025 г. могут получить 3-4 трлн рублей прибыли

Костин допустил, что банки РФ в 2025 г. могут получить 3-4 трлн рублей прибыли
Ставка ЦБ РФ

Набиуллина отметила, что ожидания рынка по снижению ставки стали сдержаннее

ЦБ РФ допускает краткосрочную реакцию цен на повышение НДС

ЦБ РФ допускает краткосрочную реакцию цен на повышение НДС
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });