Международные резервы России с 12 по 19 сентября увеличились на $7,5 млрд

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 19 сентября составили $712,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 12 сентября международные резервы равнялись $705,1 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $7,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.