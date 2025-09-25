Инвестиции нерезидентов в ОФЗ в августе увеличились на 32 млрд рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в августе 2025 года увеличился на 32 млрд рублей, или на 3,3%, до 1 трлн 1 млрд рублей, после сокращения в июле на 25 млрд рублей, сообщает сайт Банка России.

Сумма инвестиций нерезидентов превысила 1 трлн рублей впервые с декабря 2024 года (на 1 декабря - 1 трлн 297 млрд рублей).

В то же время объем рынка ОФЗ в августе вырос на 349 млрд рублей, или на 1,4%, до 26 трлн 169 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 сентября составила 3,8%, как и месяцем ранее.

В январе-августе 2025 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 86 млрд рублей, или на 9,4%, с 915 млрд рублей.

В 2024 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 568 млрд рублей, или на 38,3%, с 1 трлн 483 млрд рублей, после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.