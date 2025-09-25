Объем российского рынка ERP-систем вырастет к 2030 году до 120 млрд рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Объем российского рынка ERP-систем вырастет к 2030 году до 120 млрд рублей с 90 млрд рублей в 2024 году, заявил директор центра компетенций Управление предприятием IT-холдинг Т1 Алексей Стоянов на конференции "НОТА Коннект" (НОТА входит в этот холдинг).

По словам Стоянова, в настоящее время доля зарубежного ПО на этом рынке составляет 40%, а российского, соответственно, 60%. Из них около 80% приходится на долю решений компании "1С". При этом он подчеркнул, что в 2025 году доля российского ПО на рынке ERP-решений выросла на 10%.

Стоянов рассказал также, что уровень проникновения ERP в разных сегментах бизнеса различается. Так, в сегменте крупнейшего (enterprise) бизнеса ERP-системы используют 90% компаний, в сегменте крупного бизнеса - 57%, среднего - 29,9% (компания привела данные Росстата - ИФ).

При этом Стоянов подчеркнул, что у крупнейших заказчиков есть скепсис и недоверие к российским решениям - у них имеется неуверенность в замещении функциональных возможностей продуктов SAP и Oracle. В результате российские ERP-системы используют 56% заказчиков из числа enterprise, 57% - из числа крупных компаний и 37% - средних.

Стоянов отметил, что за последние годы, когда зарубежные решения у крупнейших и крупных заказчиков не обновлялись, компании не стояли на месте, развивались, и у них появились новые запросы к функционалу ERP-решений.

"Сейчас на рынке есть накопленный технологический долг, - подчеркнул Стоянов. - С другой стороны, российские IT-компании за это время успели прокачаться, и сейчас крупнейшие проекты не страшно запускать на российских решениях".

По его словам, рынок старается отвечать на запросы заказчиков (поддержки сложнейших процессов, отказоустойчивость, безопасность, масштабируемость, бесшовная интеграция и т.п.), и сейчас наблюдается всплеск регистраций ERP-решений в Реестре российского ПО. В настоящее время в этом реестре 234 решения класса ERP от 179 правообладателей.

В конце прошлого года компания "Технологии доверия" ("ТеДо", прежде PWC) отмечала, что только госкомпании в 2022-2024 годах инвестировали в российское ПО 922 млрд рублей, а инвестиции компаний всех отраслей в IT за последние 4 года превысили 4 трлн рублей. При этом подчеркивалось, что около 76% средних и крупных российских компаний начали разработку собственных ERP-систем, которые должны заменить аналоги западных вендоров (прежде всего SAP).

Помимо этого, в эту "гонку" включились - или включаются - многие IT-компании. Так, "Диасофт" (разработчик ПО для финансового сектора) начал развитие направления корпоративного ПО для нефинансового сектора, под которым подразумеваются собственная ERP-система и система управления человеческим капиталом. Причем в сегменте ERP компания ориентируется, в частности, на замену соответствующих решений германской SAP.

Летом 2025 года правительство поручило Минцифры и отраслевым комитетам по замещению зарубежных цифровых решений изучить вопрос создания консорциума по разработке российской ERP-системы (программный комплекс для планирования управления ресурсами предприятия). В частности, министерству и отраслевым комитетам предстоит подготовить предложения по составу участников и регламенту работы такого консорциума. Это должно быть сделано в IV квартале 2025 года.