Фондовые индексы США завершили торги снижением

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, завершив в минусе третью сессию подряд.

Инвесторы оценивали перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) после выхода новых статданных.

Экономика США во втором квартале 2025 года увеличилась на 3,8% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли. Это максимальные темпы за последние семь кварталов. Ранее сообщалось о росте на 3,3%.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в августе повысился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост был зафиксирован впервые за три месяца и стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали сокращение на 0,5%, по данным Trading Economics.

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, уменьшилось на 14 тыс. - до 218 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики ожидали подъема до 235 тыс. с 232 тыс. неделей ранее.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе уменьшились на 0,2% относительно июля, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики прогнозировали более сильное снижение - на 1,3%.

Рынок оценивает вероятность понижения ставки ФРС в октябре на 25 б.п. в 87,7%, по данным FedWatch, тогда как в среду такая вероятность оценивалась в 92%.

В пятницу будет опубликован отчет о доходах и расходах населения США за август, включающий индекс PCE Core, на который ориентируется ФРС при оценке динамики инфляции.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стала Intel Corp., бумаги которой подорожали на 8,9% после сообщений СМИ о том, что компания обратилась к Apple Inc. с предложением о партнерстве и инвестициях. Котировки акций Apple выросли на 1,8%.

Среди других компаний "великолепной семерки" рыночная стоимость Tesla сократилась на 4,4%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,5%, Amazon.com Inc. - на 0,9%, Alphabet Inc. и Microsoft Corp. - на 0,6%. Капитализация Nvidia Corp. повысилась на 0,4%.

Самое большое снижение в S&P 500 (на 20,1%) продемонстрировала CarMax Inc., занимающаяся продажей подержанных автомобилей. Компания сообщила о сокращении сопоставимых продаж во втором квартале 2025 фингода, а ее чистая прибыль и выручка за июнь-август оказались хуже ожиданий рынка.

Акции International Business Machines выросли в цене на 5,2% после сообщения HSBC об обнадеживающих результатах проведенного совместно с IBM эксперимента по использованию современных квантовых компьютеров для решения практических задач в алгоритмической торговле облигациями.

Бумаги Starbucks Corp. подешевели на 0,5%. Компания сообщила о планируемом сокращении числа кофеен, а также рабочих мест в рамках программы реструктуризации.

Канадский производитель лития Lithium Americas нарастил рыночную стоимость на 22,6%. Накануне котировки его акций подскочили в цене почти вдвое на сообщениях CNBC, что американские власти хотят получить долю в этой компании.

Капитализация консалтинговой Accenture уменьшилась на 2,7%. Ее выручка за четвертый квартал 2025 финансового года превысила оценки аналитиков, однако прогноз на 2026 фингод оказался слабее их ожиданий.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии опустился на 0,38% - до 45947,32 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,5% - до 6604,72 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,5% и закрылся на отметке 22384,7 пункта.