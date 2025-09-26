Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Лидирует в откате "Хэдхантер"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу продолжил снижение blue chips в отсутствие драйверов для роста в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и на фоне предложений Минфина РФ повысить НДС с 20% до 22% для финансирования расходов на оборону, при этом фактором поддержки остается подорожавшая нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $69,5 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,3%, не удержав рубеж 2700 пунктов.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2699,43 пункта (-0,3%), лидируют в откате акции МКПАО "Хэдхантер" (-7,4%) после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие (233 рубля на бумагу); остальные "фишки" на Мосбирже подешевели в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 сентября, составляет 83,6069 руб. (-38,45 копейки).

Подешевели также акции "Норникеля" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Русала" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), "Северстали" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,1% "префы"), "Газпрома" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,4%), "Яндекса" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп предположил, что Анкара согласится прекратить покупки нефти из РФ. "Думаю, он (Эрдоган - ИФ) остановит это", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, согласится ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на такой шаг.

Чуть ранее Трамп высказался осторожнее. "Не хочу говорить про это. Но думаю, если я попрошу его, он сделает это", - заявил президент США по этой же теме. По словам Трампа, у Турции есть возможность найти альтернативных поставщиков нефти.

В четверг Трамп и Эрдоган провели переговоры в Белом доме. Турецкая сторона пока не давала комментариев по теме нефти.

Также Трамп заявил, что Венгрии и Словакии действительно непросто найти альтернативу нефти из России. "Знаете, кто действительно не может сделать это (отказаться от покупки нефти из РФ - ИФ)? Это Венгрия", - сказал он журналистам в Белом доме. Трамп пояснил, что у Венгрии нет выхода к морю, и это сокращает возможности по закупке нефти. "Словакия в такой же ситуации", - добавил он.

Рассуждая об украинском конфликте, он вновь заявил, что "очень разочаровался в Путине". Говоря о боевых действиях на Украине, президент США отметил: "Я думаю, что пора это закончить".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в четверг, что в Москве учитывают все сигналы из США по ситуации на Украине, которые передаются как по публичным, так и по закрытым каналам. "Есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам. Мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам. Все это учитывается в нашей позиции", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, отрывок из которого тот выложил в своем телеграм-канале.

Так Ушаков прокомментировал слова журналиста о противоречивых заявлениях из Вашингтона о ситуации на Украине.

"На Генассамблее (президент США Дональд Трамп - ИФ) беседует с различными лидерами, в какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю", - добавил он.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы Мосбиржи и РТС вновь нацелились на достигнутые на неделе локальные минимумы, не получив обнадеживающих драйверов для роста. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем выступлении в четверг подчеркнула, что регулятор будет тщательно взвешивать решения по ключевой ставке, таким образом предостерегая рынок от слишком оптимистичных монетарных ожиданий.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой полагает, что попытки роста рынка по-прежнему блокирует сохраняющаяся геополитическая напряженность. После недавних жестких высказываний президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине выступил Генсек НАТО Марк Рютте, поддержав американскую позицию: он пообещал непрерывные поставки американского вооружения Украине и отметил, что у европейских стран нет необходимости закупать российскую нефть. При этом в ЕС все еще продолжаются споры вокруг отказа от российских энергоносителей.

Во внутренней повестке - аналогичная двойственность. Глава ЦБ Набиуллина предупредила, что слишком резкое снижение ключевой ставки может разогнать инфляционный маховик, но отметила, что проект нового бюджета носит дезинфляционный характер, несмотря на планируемое с января повышение НДС. При этом Банк России остается крайне осторожным при принятии решений. Тем временем вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал ситуацию с топливом в стране: ожидается запрет на экспорт дизтоплива и продление запрета на экспорт бензина до конца года, что должно помочь решить проблему дефицита в ряде регионов, отметил аналитик.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике продолжает находиться вблизи "крепкого" уровня 2700 пунктов. Разворот рынка и формирование растущего тренда не реализовались, но можно ожидать дальнейшего движения рынка в рамках боковика 2700-2850 пунктов. В случае же пробоя 2700 пунктов возможно формирование уже нисходящего тренда, считает Лозовой.

В США основные индексы акций снизились накануне на 0,4-0,5%, завершив в "минусе" третью сессию подряд; инвесторы оценивали перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) после выхода новых статданных.

Экономика США во втором квартале 2025 года увеличилась на 3,8% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли. Это максимальные темпы за последние семь кварталов. Ранее сообщалось о росте на 3,3%.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в августе повысился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост был зафиксирован впервые за три месяца и стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали сокращение на 0,5%, по данным Trading Economics.

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, уменьшилось на 14 тыс. - до 218 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики ожидали подъема до 235 тыс. с 232 тыс. неделей ранее.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе уменьшились на 0,2% относительно июля, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики прогнозировали более сильное снижение - на 1,3%.

Рынок оценивает вероятность понижения ставки ФРС в октябре на 25 б.п. в 88%, по данным FedWatch, тогда как в среду такая вероятность оценивалась в 92%.

В пятницу будет опубликован отчет о доходах и расходах населения США за август, включающий индекс PCE Core, на который ориентируется ФРС при оценке динамики инфляции.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi упал на 2,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,01-0,2%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются сохранить позитивный импульс предыдущих дней, подогретый данными о запасах сырья в США и новостями с Ближнего Востока.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $69,53 за баррель (+0,2%), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $65,18 за баррель (+0,3%).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю уменьшились на 607 тыс. баррелей вместо ожидавшегося роста на 800 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг поставок нефти из иракского Курдистана. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн заявил, что экспорт топлива из региона может возобновиться уже на этой неделе. По его словам, в будущем при должном размере инвестиций, объем поставок может достичь 500 тыс. баррелей в сутки.

Поддержку котировкам ранее также оказали резкие заявления президента США Дональда Трампа в отношении России. В частности, президент высказался за то, чтобы страны НАТО сбивали военные самолеты РФ в случае их нахождения в воздушном пространстве альянса, и призвал европейские страны прекратить закупки российских энергоносителей.