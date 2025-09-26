Индекс потребдоверия в США в сентябре упал до минимума с мая

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в сентябре уменьшился до 55,1 пункта по сравнению с 58,2 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Это минимальный уровень с мая этого года.

Предварительно сообщалось о снижении индикатора до 55,4 пункта, и аналитики ожидали подтверждения первоначальной оценки, по данным Trading Economics.

В сентябре 2024 года индекс находился на отметке 70,1 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце уменьшился до 60,4 пункта с 61,7 пункта в августе (предварительная оценка - 61,2 пункта). Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 51,7 пункта с 55,9 пункта (предварительно - до 51,8 пункта).

Инфляционные ожидания населения на ближайший год в сентябре опустились до 4,7% с 4,8% в предыдущем месяце. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) повысилась до 3,7% с 3,5%.