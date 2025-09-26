Минэнерго пока не поддерживает идею объединения "Россетей" и "Системного оператора"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ изучает идею объединения ПАО "Россети" и АО "Системный оператор", но на текущий момент его не поддерживает, сообщил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак в кулуарах World Atomic Week.

"Изучаем, но на текущий момент не поддерживаем", - ответил он на соответствующий вопрос.

Тема объединения двух компаний возникает не первый раз. Еще в 2013 г. с подобной идеей обращался в Минэнерго тогдашний глава "Россетей" Олег Бударгин. Следующий этап обсуждений состоялся в 2017 г. на фоне произошедших тогда аварий в электросетях.

В очередной раз тема была поднята в ходе выступления министра энергетики Сергея Цивилева в Совете Федерации в июле 2025 г. Тогда Цивилев отмечал, что "Россети" в отличие от "Системного оператора" представлены не во всех регионах РФ, поэтому пока "Системный оператор" должен выполнять свои функции дальше.

"Но мы начинаем постепенный этап сближения этих двух функций, потому что на сегодня мы видим, что есть дублирование функций между "Россетями" и "Системным оператором". Стоит задача это дублирование функций убрать", - говорил Цивилев.

По итогам выступления министра Совет Федерации принял постановление рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос об исключении дублирующих функций "Системного оператора" и организации по управлению единой национальной электрической сетью с их передачей указанной организации.

Ранее гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин рассказал в интервью "Интерфаксу", что "Россети" поддерживает идею объединения с "Системным оператором". "Мы обсуждаем это регулярно, и со своей стороны мы такое объединение поддерживаем. Большинство коллег с пониманием к этому относятся, но есть нюансы", - сказал он.

Глава "Россетей" аргументировал необходимость такого решения дублированием функций и инфраструктуры и, следовательно, задвоением затрат. "Мы считаем, что магистральные сети и "Системный оператор" должны быть единой компанией", - заявил Рюмин.

"Системный оператор" отвечал, что передача функций компании одному из участников энергорынка приведет к конфликту интересов и снижению оптимальности решений. Эта инициатива консолидировано не поддерживается оператором и всеми основными участниками отрасли.