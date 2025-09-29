В крупных городах России на первый взнос за вторичную однушку нужно до 35 зарплат

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты аналитического центра "Циан" посчитали количество средних зарплат для первоначального взноса за "однушку" на вторичном рынке в крупных городах России.

"От 9 до 35 среднегородских зарплат потребуется для первоначального взноса на однокомнатную квартиру на вторичном рынке", - говорится в исследовании.

В нем учитывались 40 ключевых локаций, включая все города с населением от 500 тысяч человек и минимальный размер стартового взноса - 20%. Информацию по зарплатам (за вычетом НДФЛ) составители взяли из базы данных показателей муниципальных образований Росстата.

"Минимальная сумма первоначального взноса (20% от цены) по ипотеке при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке - 710 тысяч рублей. Именно столько нужно накопить жителям Ульяновска. Чуть больше нужно тем, кто живет в Новокузнецке (716 тысяч рублей) или Пензе (732 тысячи рублей)", - приводит расчеты "Циан".

В половине из 40 крупнейших городов заемщикам хватит менее 1 млн рублей. Максимальные показатели фиксируются в Сочи и Москве - 2,5 и 2,9 млн рублей соответственно.

Эксперты также пришли к выводу, что проще всего накопить на первоначальный взнос жителям промышленных городов. В Новокузнецке для этого необходимо девять зарплат, в Кемерово и Тольятти - десять. В Сочи и Севастополе, к примеру, потребуется 35 и 31 зарплата.

"За год доступность жилья немного увеличилась: если сейчас на первоначальный взнос необходимо 14 зарплат, то год назад - 15. Средний размер заработной платы увеличился сильнее, чем средняя стоимость однокомнатной квартиры (+14% против +7%)", - прокомментировала эксперт "Циан.Аналитики" Елена Бобровская.