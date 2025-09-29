Мосгортранс учредил судостроительную "дочку" с уставным капиталом 200 млн рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Столичный оператор общественного транспорта ГУП "Мосгортранс" 26 сентября зарегистрировал ООО "Московская судостроительная компания" (МСК), говорится в материалах ЕГРЮЛ.

Уставный капитал компании составил 200 млн рублей.

Основным видом деятельности указано строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Генеральным директором компании является Роман Канизин.

В пресс-службе "Мосгортранса" не стали комментировать "Интерфаксу" цель создания новой компании.

Новая судоверфь по строительству речных электросудов возводится в Нагатинском районе Москвы, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Общая площадь новой верфи превысит 23 тысячи квадратных метров. На предприятии организуют производство полного цикла, включая раскрой металла, сварку секций, окраску корпуса, монтаж оборудования и достройку, испытания и сдачу судна со спуском на воду. Также на верфи будет организовано конструкторское бюро.