ЕАЭС обнулил ставки ввозных пошлин на топливо до июля 2026 года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил таможенные пошлины на ввоз в Евразийский экономический союз (ЕАЭС, включая Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию) моторного бензина, топлива для реактивных двигателей, дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей до 30 июня 2026 года включительно.

Об этом сообщил торговый блок ЕЭК

"Решение принято для обеспечения баланса на внутреннем рынке моторного топлива в связи с локальным снижением объемов производства в условиях сезонного увеличения спроса", - прокомментировал министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.