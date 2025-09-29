Поиск

В Севастополе крупная сеть АЗС ограничила продажу бензина

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Севастополе автозаправки крупной сети ТЭС ограничили продажу бензина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С сегодняшнего дня продажа топлива марок Аи-100, Аи-95NP, Аи-95, Аи-92 на заправках сети "ТЭС" будет ограничена 30-ю литрами в один автомобиль или одну канистру. То есть, если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете тоже залить топливо", - написал Развожаев в Telegram, отметив, что проблема с топливом регулируется в ручном режиме.

Власти рассчитывают, что благодаря такому режиму получится накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике. Развожаев призвал не запасаться впрок. Он подчеркнул, что бензин в город привозится "в режиме нон-стоп", но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы. Дизельное топливо сейчас продается без ограничений.

ООО "Фирма "ТЭС" основано в 1992 году, имеет более 100 АЗС на Крымском полуострове, в Херсонской и Запорожской областях, имеет нефтебазы, парк бензовозов, портовый терминал по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов, а также предприятие по производству емкостей и резервуаров для нефтегазовой и химической продукции. В Севастополе расположено 22 АЗС сети. В группу компаний "ТЭС" также входит отель и сеть кафе быстрого обслуживания.

По информации ЕГРЮЛ, 30% в уставном капитале компании принадлежит Люции Пурим, 23,3% - Эдуарду Бейму, 23,3% - Любови Бейм, 8,77% - Илье Бейму, 5,85% - Евгении Бейм, по 2,92% - Игорю, Геннадию и Сергею Беймам.

В Севастополе действуют сети автозаправок "ТЭС", "АТАН", "Грифон", "Севастопольская", а также "Мустанг".

Аи-92 Аи-95 Михаил Развожаев Севастополь ТЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Правительство РФ внесло проект федерального бюджета в Госдуму

Wildberries-Russ может приобрести "Рив Гош"

"Аэрофлот" получит восемь грузовых Boeing "Волги-Днепра"

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые за два месяца

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые за два месяца
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7254 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });