Нефтяникам гарантирован демпфер по бензину за сентябрь при повышении отсечки на 10 п.п

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Средняя биржевая цена 92-го бензина по территориальному индексу европейской части России в сентябре составила 72 302 рубля за тонну, по данным "Петербургской биржи". Это позволяет нефтяникам рассчитывать на выплаты из бюджета по демпферу за уходящий месяц при условии повышения отсечки в формуле его расчета на 10 п.п.

Средний уровень цен на 92-й бензин в сентябре - рекордный за всю историю торгов и намного выше действующего предельного уровня для получения демпфера в 66 495 тысяч рублей/тонна.

В середине прошлой недели вице-премьер Александр Новак анонсировал, что индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера будет повышен с сентября на 10 процентных пунктов. 29 сентября соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Как следует из документа, если сейчас по бензину цена может отклоняться на 10% от установленной в НК в топливном демпфере, то в случае одобрения законопроекта сможет отклоняться на 20%. Аналогично с дизтопливом: сейчас 20%, а предлагается увеличить индикатор до 30%.

Если депутаты поддержат инициативу, то изменения будут внесены с сентября, а новая отсечка по бензину составит 72,54 тысячи рублей/тонна, что чуть выше средней цены в уходящем месяце; по дизтопливу - 74,36 тысячи рублей/тонна.

С учетом того, что угрозы обнуления выплат по дизельноному топливу не было (средняя цена на него за месяц ниже и текущей, и потенциальной отсечек), нефтяники получат за сентябрь полный демпфер. Эти выплаты должны быть произведены в ноябре.

В октябре же до нефтяных компаний доведут демпфер за август, и он будет усеченным: для его расчета в формуле будут учитываться текущие отсечки, и, в частности, по бензину она ниже средней цены Аи-92 за отчетный месяц, которая составила 69,34 тысячи рублей/тонна. Таким образом, демпферные выплаты за август будут произведены только по дизтопливу, хотя правительство рассматривало вариант повышения индикатора на 5 п.п. задним числом, с августа, чтобы нефтяные компании смогли получить выплаты из бюджета в рамках топливного демпфера. Потери нефтяников от обнуления "бензиновой" части демпфера оцениваются в 30 млрд рублей.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

