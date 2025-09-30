Мосбиржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "М.Видео" из-за роста цены

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "М.Видео" в период с 16:21 до 16:51 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций "М.Видео" составила 69,55 рубля за штуку (+20,2% к закрытию основных торгов 29 сентября). При этом объем торгов данными бумагами на Мосбирже к 16:21 мск составил 2,37 млрд рублей.

Основной причиной заметного роста котировок стали сообщения СМИ об интересе иностранных инвесторов к допэмиссии компании.

ПАО "М.Видео" ведет переговоры со стратегическими инвесторами по участию в предстоящей допэмиссии, часть договоренностей находится в завершающей стадии, в частности - с крупнейшим онлайн-ритейлером Китая JD.com, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Какую долю в допэмиссии может получить JD.com, собеседники издания не уточнили.

Представитель "М.Видео" отказался от комментариев.

По словам источника издания, близкого к компании, стороны также обсуждают размещение ассортимента JD.com на сайте и в магазинах торговой сети и развитие трансграничной торговли через онлайн-канал продаж российского ритейлера.

Ранее сообщалось, что 13 октября акционеры "М.Видео" рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на 15 млрд рублей путем размещения по открытой подписке 1,5 млрд обыкновенных акций номиналом 10 рублей. Также акционерам предлагается отказаться от допэмиссии бумаг по закрытой подписке и утвердить объем объявленных акций "М.Видео" в размере до 2 млрд штук.

Изменение формата связано с тем, что закрытая допэмиссия не позволяла привлекать новых стратегических инвесторов. Открытая подписка решает эту проблему и делает выпуск доступным не только для действующих акционеров, пояснил источник "Ведомостей", близкий к компании.

По словам представителя "М.видео", средства от допэмиссии пойдут на снижение долговой нагрузки, пополнение оборотного капитала и развитие стратегических проектов, включая маркетплейс и финтехсервисы.

JD.com в июле 2025 года договорилась о покупке немецкой Ceconomy AG (владеет сетями MediaMarkt и Saturn), которой принадлежит и 15% акций ПАО "М.Видео". Издание РБК со ссылкой на источники писало, что JD.com не просто планирует быть косвенным совладельцем российского ритейлера, а заинтересована в продвижении своих товаров через него и развитии бизнеса в РФ.

18 сентября антимонопольный регулятор ФРГ уже одобрил сделку, но окончательное решение должно принять министерство экономики Германии.

Источник "Ведомостей", близкий к "М.видео", говорит, что компании и JD.com еще предстоит обсудить юридические вопросы, связанные с получением разрешения на сделку по выкупу части допэмиссии ПАО от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями Германии.