JD.com ведет переговоры о покупке владельца сети MediaMarkt за 2,23 млрд евро

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. ведет переговоры о покупке германской Ceconomy, владеющей, в частности, сетью магазинов электроники MediaMarkt, за 2,23 млрд евро, сообщает Ceconomy.

JD.com планирует предложить 4,6 евро за акцию компании.

Стороны, однако, пока не подписывали никаких юридически обязывающих соглашений, и уверенности в том, что китайская компания сделает предложение, нет, отмечает Ceconomy.

Акции Ceconomy дорожают более чем на 13%. С начала 2025 года они подорожали на 61%.

Ceconomy, созданная в 1996 году, имеет штаб-квартиру в Дюссельдорфе. Помимо MediaMarkt, компании принадлежит сеть магазинов Saturn.