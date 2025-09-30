Поиск

Аналитики Citi повысили прогноз расходов на ИИ-инфраструктуру до 2029 года до $2,8 трлн

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU -Аналитики Citigroup Inc. повысили прогноз затрат на развитие инфраструктуры, необходимой для работы технологий искусственного интеллекта, на период до конца 2029 года до $2,8 трлн с ожидавшихся ранее $2,3 трлн, сообщает Reuters.

Прогноз касается инвестиционных планов крупнейших IT-компаний мира, и его увеличение отражает агрессивные инвестиции со стороны ведущих мировых операторов центров обработки данных (ЦОД) и высокий спрос, пишет Reuters.

Капиталовложения операторов ЦОД, включая Microsoft Corp. и Amazon.com Inc., до конца 2026 года составят $490 млрд, а не $420 млрд, как ожидалось ранее.

По оценкам Citi, мировые потребности в вычислительных мощностях для ИИ к 2030 году в пересчете на потребляемую электроэнергию составят порядка 55 ГВт. При этом цена 1 ГВт составляет порядка $50 млрд, что заставляет ИИ-компании проявлять активность на долговом рынке.

