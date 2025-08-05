Brookfield купит 19,7% "дочки" Duke Energy за $6 млрд

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американская энергетическая компания Duke Energy продаст долю дочернего предприятия Duke Energy Florida инвесткомпании Brookfield Asset Management за $6 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Duke, Brookfield купит 19,7% компании Florida Progress, являющейся единственным владельцем Duke Energy Florida. Оставшаяся доля в размере 80,3% останется у Duke Energy, которая продолжит управлять своей дочерней компанией.

Оплата будет производиться поэтапно. Ожидается, что сумма в $2,8 млрд будет выплачена в начале 2026 года, еще $200 млн - до конца 2026 года, $2 млрд - в 2027 году, $1 млрд - в 2028 году. Brookfield вправе оплатить приобретаемую долю в более короткие сроки.

Duke Energy намерена направить $2 млрд, полученных от Brookfield, в пятилетний бюджет капитальных расходов, который компания увеличит до $87 млрд. Еще $4 млрд будет использовано для погашения долгов холдинговой компании. Бюджет расходов, направленных на развитие инфраструктуры в штате Флорида в период до 2029 года, будет увеличен на $4 млрд - до $16 млрд.

Ранее во вторник Duke представила результаты за второй квартал, которые оказались лучше ожиданий рынка.

Скорректированная прибыль компании за апрель-июнь 2025 года составила $1,25 в расчете на акцию, тогда как аналитики, опрошенные LSEG, в среднем оценивали ее в $1,18 на бумагу.

Квартальная выручка Duke поднялась до $7,5 млрд с $7,17 млрд годом ранее.

Котировки акций компании повышаются на 1,3% в ходе торгов во вторник. С начала года ее рыночная капитализация увеличилась на 16,7% - до $96,5 млрд.