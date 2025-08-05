Поиск

Brookfield купит 19,7% "дочки" Duke Energy за $6 млрд

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американская энергетическая компания Duke Energy продаст долю дочернего предприятия Duke Energy Florida инвесткомпании Brookfield Asset Management за $6 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Duke, Brookfield купит 19,7% компании Florida Progress, являющейся единственным владельцем Duke Energy Florida. Оставшаяся доля в размере 80,3% останется у Duke Energy, которая продолжит управлять своей дочерней компанией.

Оплата будет производиться поэтапно. Ожидается, что сумма в $2,8 млрд будет выплачена в начале 2026 года, еще $200 млн - до конца 2026 года, $2 млрд - в 2027 году, $1 млрд - в 2028 году. Brookfield вправе оплатить приобретаемую долю в более короткие сроки.

Duke Energy намерена направить $2 млрд, полученных от Brookfield, в пятилетний бюджет капитальных расходов, который компания увеличит до $87 млрд. Еще $4 млрд будет использовано для погашения долгов холдинговой компании. Бюджет расходов, направленных на развитие инфраструктуры в штате Флорида в период до 2029 года, будет увеличен на $4 млрд - до $16 млрд.

Ранее во вторник Duke представила результаты за второй квартал, которые оказались лучше ожиданий рынка.

Скорректированная прибыль компании за апрель-июнь 2025 года составила $1,25 в расчете на акцию, тогда как аналитики, опрошенные LSEG, в среднем оценивали ее в $1,18 на бумагу.

Квартальная выручка Duke поднялась до $7,5 млрд с $7,17 млрд годом ранее.

Котировки акций компании повышаются на 1,3% в ходе торгов во вторник. С начала года ее рыночная капитализация увеличилась на 16,7% - до $96,5 млрд.

Duke Duke Energy Brookfield
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Rystad Energy не ждет от Индии отказа от закупок российской нефти

Rystad Energy не ждет от Индии отказа от закупок российской нефти

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

Снижение цен на нефть усилилось, Brent опускалась ниже $68 за баррель

Минфин РФ с 7 августа уменьшит продажу валюты/золота до 0,3 млрд руб. в день

ExxonMobil договорилась с Ливией о разведке углеводородов на четырех морских блоках

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости398 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6884 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });