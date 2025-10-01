Разработчик промышленных аккумуляторов "НЭТЕР" ввел в Татарстане завод полного цикла

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Татарстанское ООО "Батареон", разработчик и поставщик литиевых аккумуляторных систем под брендом "НЭТЕР", в среду открыло свой первый завод полного цикла по выпуску литий-ионных аккумуляторных батарей. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова, принявшего участие в церемонии открытия.

Завод построен в индустриальном парке "Лаишево" особой экономической зоны "Иннополис" недалеко от Казани.

Инвестиции в предприятие составили 1,5 млрд рублей. К 2029 году завод планирует выйти на мощность 371 тыс. аккумуляторов в год, говорится на сайте компании.

Для реализации проекта "Батареон" привлек заем Фонда развития промышленности в размере 500 млн рублей.

Соучредителями ООО выступают Сергей Абралава (51% в уставном капитале) и гендиректор предприятия Марат Файзрахманов (49%). Последний также является руководителем и единственным владельцем ООО "Источники питания" (Татарстан), которое выпускает в татарстанском технополисе "Химград" аккумуляторные системы собственной разработки под брендом "НЭТЕР" из импортных элементов (ячеек).

Продукция "НЭТЕР" представлена на российском B2B-рынке аккумуляторных батарей с 2011 года. Под этим брендом реализовано более 4,5 тыс. проектов и произведено свыше 100 тыс. аккумуляторов, говорится на сайте "Батареона". В частности, компания предлагает аккумуляторы для складской и клининговой техники, ледозаливочных машин, гольфкаров, лодок и морских беспилотных систем, медоборудования, роботов и альтернативной электроэнергетики.