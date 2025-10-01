Объем торгов МосБиржи в сентябре вырос до рекордных 162,7 трлн рублей
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2024 года увеличился на 36,5%, до 162,7 трлн рублей со 119,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с августом 2025 года объем торгов вырос на 13,5%, со 143,5 трлн рублей.
Предыдущий максимум по месячному объему был зафиксирован в марте 2022 года на уровне 154,5 трлн рублей.
Рекордный суммарный объем торгов в сентябре был обеспечен рекордно высокими объемами сделок на денежном рынке (124,5 трлн рублей, в том числе сделок репо - 120,4 трлн рублей). Кроме того, объем торгов на срочном рынке в сентябре (14,1 трлн рублей) был максимальным с февраля 2022 года (16,4 трлн рублей).
Объем торгов в январе-сентябре 2025 года составил 1 квадрлн 228,4 трлн рублей, что на 13,0% больше, чем за аналогичный период 2024 года (1 квадрлн 86,9 трлн рублей).
Объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с августом 2025 г. и сентябрем 2024 г.
|Сент. 2025
|Авг. 2025
|Сент. 2024
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|28
|27
|21
|3,7%
|33,3%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|6 385
|5 978
|5 962
|6,8%
|7,1%
|Рынок акций, ДР и паев
|2 665
|3 002
|2 953
|-11,3%
|-9,8%
|Вторичные торги
|2 586
|3 002
|2 953
|-13,9%
|-12,4%
|- акции российских эмитентов
|1 995
|2 401
|2 567
|-16,9%
|-22,3%
|- паи и ETF
|591
|601
|386
|-1,7%
|53,1%
|Размещения/Выкуп
|78
|0
|0
|Рынок облигаций
|3 720
|2 976
|3 008
|25,0%
|23,7%
|Вторичные торги
|1 952
|1 485
|798
|31,4%
|144,6%
|- ОФЗ/ОБР
|916
|724
|327
|26,4%
|180,4%
|- прочие облигации
|1 036
|761
|472
|36,2%
|119,8%
|Размещения
|1 768
|1 490
|2 210
|18,7%
|-20,0%
|- ОФЗ/ОБР
|362
|292
|204
|24,1%
|77,5%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|1 110
|906
|1 184
|22,5%
|-6,3%
|- прочие облигации - однодневные
|297
|293
|822
|1,5%
|-63,9%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|124 504
|113 185
|87 521
|10,0%
|42,3%
|Операции РЕПО
|120 382
|109 906
|72 419
|9,5%
|66,2%
|- РЕПО без ЦК
|10 113
|4 146
|1 182
|143,9%
|755,6%
|- РЕПО с ЦК
|57 599
|54 648
|34 994
|5,4%
|64,6%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|52 373
|49 623
|33 418
|5,5%
|56,7%
|- РЕПО с СУО в НРД
|297
|1 487
|2 826
|-80,0%
|-89,5%
|Депозиты и кредиты
|4 122
|3 279
|15 102
|25,7%
|-72,7%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|14 140
|9 755
|9 515
|45,0%
|48,6%
|Фьючерсы
|13 829
|9 544
|9 240
|44,9%
|49,7%
|Опционы
|311
|211
|275
|47,4%
|13,4%
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|17 699
|14 509
|16 245
|22,0%
|9,0%
|ВСЕГО
|162 728
|143 428
|119 242
|13,5%
|36,5%
Объем торгов на рынках Московской биржи январе-сентябре 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-сентябрем 2024 г.
|9 мес. 2025
|9 мес. 2024
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|235
|190
|45
|23,7%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|59 395
|52 102
|7 294
|14,0%
|Рынок акций, ДР и паев
|30 414
|23 122
|7 293
|31,5%
|Вторичные торги
|30 321
|22 679
|7 642
|33,7%
|- акции российских эмитентов
|25 065
|20 198
|4 867
|24,1%
|- паи и ETF
|5 257
|2 481
|2 775
|111,8%
|Размещения/Выкуп
|93
|442
|(349)
|-79,0%
|Рынок облигаций
|28 981
|28 980
|1
|0,0%
|Вторичные торги
|13 702
|7 342
|6 360
|86,6%
|- ОФЗ/ОБР
|6 843
|3 340
|3 503
|104,9%
|- прочие облигации
|6 860
|4 002
|2 858
|71,4%
|Размещения
|15 279
|21 638
|(6 359)
|-29,4%
|- ОФЗ/ОБР
|3 546
|1 744
|1 802
|103,3%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|8 658
|6 256
|2 402
|38,4%
|- прочие облигации - однодневные
|3 075
|13 638
|(10 563)
|-77,5%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|957 883
|751 772
|206 111
|27,4%
|Операции РЕПО
|894 948
|599 659
|295 289
|49,2%
|- РЕПО без ЦК
|39 714
|21 514
|18 199
|84,6%
|- РЕПО с ЦК
|411 106
|326 242
|84 865
|26,0%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|433 848
|233 892
|199 956
|85,5%
|- РЕПО с СУО в НРД
|10 280
|18 010
|(7 730)
|-42,9%
|Депозиты и кредиты
|62 935
|152 114
|(89 179)
|-58,6%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|98 877
|68 671
|30 206
|44,0%
|Фьючерсы
|96 327
|66 432
|29 894
|45,0%
|Опционы
|2 550
|2 238
|312
|13,9%
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|112 237
|214 308
|(102 071)
|-47,6%
|ВСЕГО
|1 228 392
|1 086 853
|141 539