Объем торгов МосБиржи в сентябре вырос до рекордных 162,7 трлн рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2024 года увеличился на 36,5%, до 162,7 трлн рублей со 119,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с августом 2025 года объем торгов вырос на 13,5%, со 143,5 трлн рублей.

Предыдущий максимум по месячному объему был зафиксирован в марте 2022 года на уровне 154,5 трлн рублей.

Рекордный суммарный объем торгов в сентябре был обеспечен рекордно высокими объемами сделок на денежном рынке (124,5 трлн рублей, в том числе сделок репо - 120,4 трлн рублей). Кроме того, объем торгов на срочном рынке в сентябре (14,1 трлн рублей) был максимальным с февраля 2022 года (16,4 трлн рублей).

Объем торгов в январе-сентябре 2025 года составил 1 квадрлн 228,4 трлн рублей, что на 13,0% больше, чем за аналогичный период 2024 года (1 квадрлн 86,9 трлн рублей).

Объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с августом 2025 г. и сентябрем 2024 г.

Сент. 2025Авг. 2025Сент. 2024М/МГ/Г
Кол-во рабочих дней2827213,7%33,3%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК6 3855 9785 9626,8%7,1%
Рынок акций, ДР и паев2 6653 0022 953-11,3%-9,8%
Вторичные торги2 5863 0022 953-13,9%-12,4%
- акции российских эмитентов1 9952 4012 567-16,9%-22,3%
- паи и ETF591601386-1,7%53,1%
Размещения/Выкуп7800
Рынок облигаций3 7202 9763 00825,0%23,7%
Вторичные торги1 9521 48579831,4%144,6%
- ОФЗ/ОБР91672432726,4%180,4%
- прочие облигации1 03676147236,2%119,8%
Размещения1 7681 4902 21018,7%-20,0%
- ОФЗ/ОБР36229220424,1%77,5%
- прочие облигации - кроме однодневных1 1109061 18422,5%-6,3%
- прочие облигации - однодневные2972938221,5%-63,9%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК124 504113 18587 52110,0%42,3%
Операции РЕПО120 382109 90672 4199,5%66,2%
- РЕПО без ЦК10 1134 1461 182143,9%755,6%
- РЕПО с ЦК57 59954 64834 9945,4%64,6%
- РЕПО с ЦК с КСУ52 37349 62333 4185,5%56,7%
- РЕПО с СУО в НРД2971 4872 826-80,0%-89,5%
Депозиты и кредиты4 1223 27915 10225,7%-72,7%
СРОЧНЫЙ РЫНОК14 1409 7559 51545,0%48,6%
Фьючерсы13 8299 5449 24044,9%49,7%
Опционы31121127547,4%13,4%
ПРОЧИЕ РЫНКИ17 69914 50916 24522,0%9,0%
ВСЕГО162 728143 428119 24213,5%36,5%

Объем торгов на рынках Московской биржи январе-сентябре 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-сентябрем 2024 г.

9 мес. 20259 мес. 2024Г-ГГ/Г
Кол-во рабочих дней2351904523,7%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК59 39552 1027 29414,0%
Рынок акций, ДР и паев30 41423 1227 29331,5%
Вторичные торги30 32122 6797 64233,7%
- акции российских эмитентов25 06520 1984 86724,1%
- паи и ETF5 2572 4812 775111,8%
Размещения/Выкуп93442(349)-79,0%
Рынок облигаций28 98128 98010,0%
Вторичные торги13 7027 3426 36086,6%
- ОФЗ/ОБР6 8433 3403 503104,9%
- прочие облигации6 8604 0022 85871,4%
Размещения15 27921 638(6 359)-29,4%
- ОФЗ/ОБР3 5461 7441 802103,3%
- прочие облигации - кроме однодневных8 6586 2562 40238,4%
- прочие облигации - однодневные3 07513 638(10 563)-77,5%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК957 883751 772206 11127,4%
Операции РЕПО894 948599 659295 28949,2%
- РЕПО без ЦК39 71421 51418 19984,6%
- РЕПО с ЦК411 106326 24284 86526,0%
- РЕПО с ЦК с КСУ433 848233 892199 95685,5%
- РЕПО с СУО в НРД10 28018 010(7 730)-42,9%
Депозиты и кредиты62 935152 114(89 179)-58,6%
СРОЧНЫЙ РЫНОК98 87768 67130 20644,0%
Фьючерсы96 32766 43229 89445,0%
Опционы2 5502 23831213,9%
ПРОЧИЕ РЫНКИ112 237214 308(102 071)-47,6%
ВСЕГО1 228 3921 086 853141 539


Московская биржа
