Объем торгов МосБиржи в сентябре вырос до рекордных 162,7 трлн рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2024 года увеличился на 36,5%, до 162,7 трлн рублей со 119,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с августом 2025 года объем торгов вырос на 13,5%, со 143,5 трлн рублей.

Предыдущий максимум по месячному объему был зафиксирован в марте 2022 года на уровне 154,5 трлн рублей.

Рекордный суммарный объем торгов в сентябре был обеспечен рекордно высокими объемами сделок на денежном рынке (124,5 трлн рублей, в том числе сделок репо - 120,4 трлн рублей). Кроме того, объем торгов на срочном рынке в сентябре (14,1 трлн рублей) был максимальным с февраля 2022 года (16,4 трлн рублей).

Объем торгов в январе-сентябре 2025 года составил 1 квадрлн 228,4 трлн рублей, что на 13,0% больше, чем за аналогичный период 2024 года (1 квадрлн 86,9 трлн рублей).

Объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с августом 2025 г. и сентябрем 2024 г.

Сент. 2025 Авг. 2025 Сент. 2024 М/М Г/Г Кол-во рабочих дней 28 27 21 3,7% 33,3% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 6 385 5 978 5 962 6,8% 7,1% Рынок акций, ДР и паев 2 665 3 002 2 953 -11,3% -9,8% Вторичные торги 2 586 3 002 2 953 -13,9% -12,4% - акции российских эмитентов 1 995 2 401 2 567 -16,9% -22,3% - паи и ETF 591 601 386 -1,7% 53,1% Размещения/Выкуп 78 0 0 Рынок облигаций 3 720 2 976 3 008 25,0% 23,7% Вторичные торги 1 952 1 485 798 31,4% 144,6% - ОФЗ/ОБР 916 724 327 26,4% 180,4% - прочие облигации 1 036 761 472 36,2% 119,8% Размещения 1 768 1 490 2 210 18,7% -20,0% - ОФЗ/ОБР 362 292 204 24,1% 77,5% - прочие облигации - кроме однодневных 1 110 906 1 184 22,5% -6,3% - прочие облигации - однодневные 297 293 822 1,5% -63,9% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 124 504 113 185 87 521 10,0% 42,3% Операции РЕПО 120 382 109 906 72 419 9,5% 66,2% - РЕПО без ЦК 10 113 4 146 1 182 143,9% 755,6% - РЕПО с ЦК 57 599 54 648 34 994 5,4% 64,6% - РЕПО с ЦК с КСУ 52 373 49 623 33 418 5,5% 56,7% - РЕПО с СУО в НРД 297 1 487 2 826 -80,0% -89,5% Депозиты и кредиты 4 122 3 279 15 102 25,7% -72,7% СРОЧНЫЙ РЫНОК 14 140 9 755 9 515 45,0% 48,6% Фьючерсы 13 829 9 544 9 240 44,9% 49,7% Опционы 311 211 275 47,4% 13,4% ПРОЧИЕ РЫНКИ 17 699 14 509 16 245 22,0% 9,0% ВСЕГО 162 728 143 428 119 242 13,5% 36,5%

Объем торгов на рынках Московской биржи январе-сентябре 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-сентябрем 2024 г.

9 мес. 2025 9 мес. 2024 Г-Г Г/Г Кол-во рабочих дней 235 190 45 23,7% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 59 395 52 102 7 294 14,0% Рынок акций, ДР и паев 30 414 23 122 7 293 31,5% Вторичные торги 30 321 22 679 7 642 33,7% - акции российских эмитентов 25 065 20 198 4 867 24,1% - паи и ETF 5 257 2 481 2 775 111,8% Размещения/Выкуп 93 442 (349) -79,0% Рынок облигаций 28 981 28 980 1 0,0% Вторичные торги 13 702 7 342 6 360 86,6% - ОФЗ/ОБР 6 843 3 340 3 503 104,9% - прочие облигации 6 860 4 002 2 858 71,4% Размещения 15 279 21 638 (6 359) -29,4% - ОФЗ/ОБР 3 546 1 744 1 802 103,3% - прочие облигации - кроме однодневных 8 658 6 256 2 402 38,4% - прочие облигации - однодневные 3 075 13 638 (10 563) -77,5% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 957 883 751 772 206 111 27,4% Операции РЕПО 894 948 599 659 295 289 49,2% - РЕПО без ЦК 39 714 21 514 18 199 84,6% - РЕПО с ЦК 411 106 326 242 84 865 26,0% - РЕПО с ЦК с КСУ 433 848 233 892 199 956 85,5% - РЕПО с СУО в НРД 10 280 18 010 (7 730) -42,9% Депозиты и кредиты 62 935 152 114 (89 179) -58,6% СРОЧНЫЙ РЫНОК 98 877 68 671 30 206 44,0% Фьючерсы 96 327 66 432 29 894 45,0% Опционы 2 550 2 238 312 13,9% ПРОЧИЕ РЫНКИ 112 237 214 308 (102 071) -47,6% ВСЕГО 1 228 392 1 086 853 141 539



