Росстат отметил ускорение роста цен на бензин с 23 по 29 сентября до 0,8% с 0,62%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в России с 23 по 29 сентября продолжил ускоряться и по сравнению с предыдущей неделей составил 0,80% после повышения на 0,62% с 16 по 22 сентября, на 0,45% с 9 по 15 сентября, на 0,55% со 2 по 8 сентября, на 0,30% с 26 августа по 1 сентября, на 0,60% с 19 по 25 августа, на 0,43% с 12 по 18 августа, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 29 сентября увеличились на 9,22%, по темпам роста более чем вдвое обогнав уровень общей инфляции (4,29% с начала года).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 29 сентября была на уровне 63,78 руб. (на 22 сентября - 63,28 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 60,61 руб. (60,05 руб.), АИ-95 - 65,90 руб. (65,44 руб.), АИ-98 - 85,51 руб. (85,33 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 23 по 29 сентября ускорили рост до 0,64% после повышения на 0,44% с 16 по 22 сентября, на 0,22% с 9 по 15 сентября, на 0,24% со 2 по 8 сентября, на 0,07% с 26 августа по 1 сентября, на 0,11% с 19 по 25 августа, на 0,01% с 12 по 18 августа. С начала года дизтопливо подорожало на 3,66%.

Средняя цена ДТ в стране на 29 сентября составляла 72,63 руб. за литр (неделей ранее 72,20 руб.)

В 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).