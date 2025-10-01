Оборот розничной торговли РФ в августе вырос на 2,8%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в августе в годовом выражении увеличился на 2,8%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 2,2%.

Темпы роста показателя ускорились: в июле он вырос на 2%.

По итогам января-августа оборот увеличился на 2,2%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в августе стал больше на 1,5% в годовом выражении, в то время как в июле рост составлял 2,4%. За 8 месяцев показатель увеличился на 2,4%.

Оборот непродовольственной розницы в августе поднялся на 4,2% (+1,6% в июле), в январе-августе - на 2%.

По итогам августа в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 46,9%, непродовольственных товаров - 53,1% (в августе 2024 г. - 46,3% и 53,7% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в августе составил 5 трлн 354,1 млрд рублей, за январь-август - 39 трлн 431,7 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в сентябре, предполагает, что в 2025 году темпы роста продолжат замедляться и показатель увеличится на 2,2%. Обновленный официальный прогноз Минэкономразвития от сентября 2025 года предусматривает рост показателя на 2,5%.

По итогам 2024 года оборот розничной торговли в РФ увеличился на 7,7%.