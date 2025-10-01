Предпринимательская уверенность в России в сентябре снизилась и в добыче, и в обработке

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в российских добывающих отраслях в сентябре 2025 года снизился на 1,2 процентного пункта (п.п.) - до минус 3,5%, сообщил Росстат.

Вавгусте 2025 года индекс оценивался в минус 2,3%, в июле - минус 2,4%, в июне - минус 3,3%, в мае - минус 1,7%, в апреле - минус 0%, в марте - минус 2,0%, в феврале - минус 0,8%, в январе - минус 1,1%, в декабре 2024 года - минус 0,7%, в ноябре - 1,6%, в октябре - 1%, в сентябре - 5,9%.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в сентябре 2025 года понизился на 1 п.п., составив минус 1,6%.

До этого в августе 2025 года показатель предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности составлял минус 0,6%, в июле - 0%, в июне - 0,6%, в мае - минус 0,6%, в апреле - 1,3%, в марте - 2,6%, в феврале - 2,7%, в январе - 2,9%, в декабре 2024 года - 6,8%, в ноябре - 7,1%, в октябре - 7,0%, в сентябре - 7,3%.

В добыче полезных ископаемых на отрицательную динамику индекса повлияли все три составляющие индикатора: произошло снижение доли респондентов, позитивно оценивающих как перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев, так и спроса в текущем месяце на продукцию с 8,4% до 6,6% и с минус 14,1% до минус 14,7% соответственно, и увеличение доли респондентов, оценивающих рост текущих запасов готовой продукции, с 1,3% до 2,3%.

В обрабатывающих производствах на снижение индекса повлияло сокращение положительных оценок спроса в текущем месяце на продукцию с минус 23,6% до минус 25,4% и перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев с 26,1% до 24,8%. Незначительные колебания оценок текущих запасов готовой продукции не повлияли на индекс.

Индикатор делового климата (оценивает уровень и изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, изменение экономической ситуации и перспективы выпуска продукции) в III квартале 2025 года по сравнению со II кварталом вырос в добыче на 12,0 п.п., до 94,1%, и снизился в обработке - на 0,7 п.п., до 100,3%. Как отмечают в Росстате, значение индекса ниже 100%, особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев, указывает на экономический спад, значение существенно выше 100% указывает на период экономического роста.

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем секторе экономики вырос на 1 п.п., составив 59%, в обрабатывающих производствах в течение полугода сохраняется на уровне 61%. Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач.

В добыче полезных ископаемых наблюдается резкое снижение доли руководителей организаций, оценивающих изменение прибыли в сторону увеличения, с минус 14,3% до минус 26,3%. В обрабатывающих производствах произошло незначительное сокращение доли руководителей организаций, оценивающих изменение прибыли в сторону снижения, с минус 4% до минус 3,5%.

Доля руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, в добыче полезных ископаемых снизилась с 0% до минус 0,6%; в обрабатывающих производствах обратная ситуация: наблюдается увеличение доли руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с 4,9% до 5,9%.

В добывающих производствах снизилась доля руководителей, позитивно оценивающих перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев, на 3,4 п.п. - до минус 0,1%; в обрабатывающих производствах увеличилась доля руководителей, позитивно оценивающих перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев - на 0,7 п.п., до 22,9%.

С апреля 2023 года Росстат рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Методика позволяет проводить сезонную корректировку показателя, дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора: делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).

В качестве простых индикаторов используются балансы оценок показателей (в процентах), определяемые разностью долей респондентов, отметивших "увеличение" и "уменьшение" показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей респондентов, оценивших уровень показателя как "более чем достаточный" и "недостаточный" в обследуемом периоде.