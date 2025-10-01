В России в июле рост зарплат ускорился до 6,6% в реальном выражении

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России в июле рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы составил 6,6% в годовом выражении после повышения на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщил Росстат.

За январь-июль 2025 года рост зарплат в реальном выражении составил 4,5% по сравнению с январем-июлем 2024 года.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении в июле 2025 года составила 99 305 рублей, увеличившись на 16% к июлю 2024 года.

В целом за 2024 год реальный размер средней зарплаты вырос на 9,7% после повышения на 8,2% в 2023 году.

По прогнозу Минэкономразвития (от сентября), рост реальных заработных плат в 2025 году ожидается на уровне 3,4%, в 2026 году - 2,4%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале сентября, по росту реальных зарплат на 2025 год предполагает их увеличение на 3,6%, на 2026 год - на 2,9%.