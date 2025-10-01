Поиск

В России в июле рост зарплат ускорился до 6,6% в реальном выражении

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России в июле рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы составил 6,6% в годовом выражении после повышения на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщил Росстат.

За январь-июль 2025 года рост зарплат в реальном выражении составил 4,5% по сравнению с январем-июлем 2024 года.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении в июле 2025 года составила 99 305 рублей, увеличившись на 16% к июлю 2024 года.

В целом за 2024 год реальный размер средней зарплаты вырос на 9,7% после повышения на 8,2% в 2023 году.

По прогнозу Минэкономразвития (от сентября), рост реальных заработных плат в 2025 году ожидается на уровне 3,4%, в 2026 году - 2,4%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале сентября, по росту реальных зарплат на 2025 год предполагает их увеличение на 3,6%, на 2026 год - на 2,9%.

Росстат Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд

Российский ВВП в августе вырос на 0,4%, за январь-август рост составил 1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Годовая инфляция в России к концу сентября замедлилась ближе к 8%

Росстат отметил ускорение роста цен на бензин с 23 по 29 сентября до 0,8% с 0,62%

Кабмин предложил отменить льготу по НДС для обслуживания банковских карт

Кабмин предложил отменить льготу по НДС для обслуживания банковских карт

ЦБ раскритиковал предложения "Газпрома" о продлении спецмер в корпоративном управлении

Новак заявил, что проблемы с топливом в ряде регионов решаются в ручном режиме

Новак заявил, что проблемы с топливом в ряде регионов решаются в ручном режиме

В ВСС ждут дискриминации лицензий медстраховщиков в случае изменения закона об ОМС

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });