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Рост зарплат в РФ в мае замедлился до 4,2% в реальном выражении с 4,6% в апреле

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2025 года составил 4,2% в годовом выражении после повышения на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-май 2025 года рост зарплат в реальном выражении составил 3,8% по сравнению с январем-маем 2024 года.

Как сообщалось, в целом за 2024 год реальный размер средней заработной платы вырос в РФ на 9,7% после роста на 8,2% в 2023 году.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в мае 2025 года составила 99 тыс. 422 руб., увеличившись на 14,5% по сравнению с маем 2024 года.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (от апреля), рост реальных заработных плат в РФ в 2025 году ожидается на уровне 6,8%, в 2026 году - 5,7%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале июля, по росту реальных зарплат на 2025 год предполагает их увеличение на 3,4%, на 2026 год - на 2,7%.

Росстат
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