Росстат сообщил о росте оборота разработчиков ПО в августе на 67,4%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в августе увеличился на 67,4% в годовом исчислении, сообщает Росстат.

По сравнению с июлем 2025 года этот показатель вырос на 4,2%.

В абсолютном выражении оборот указанных организаций в августе 2025 года составил 523,3 млрд рублей.

В январе-августе оборот этих компаний вырос на 41,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

По данным Росстата, оборот организаций, работающих в сфере информационных технологий, в августе снизился на 2,5% по сравнению августом 2024 года, а по сравнению с июлем 2025 года - на 2,8%. В денежном выражении оборот этих организаций в августе составил 135,9 млрд рублей. В январе-августе оборот снизился на 8,1% по сравнению с данными за тот же период 2024 года.