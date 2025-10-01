Акционеры "Газпром нефти" утвердили дивиденды I полугодие в 17,3 рубля на ао

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпром нефти" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие текущего года в размере 17,3 рубля на акцию, сообщила нефтяная компания.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 13 октября.

Уставный капитал компании состоит из 4 741 299 639 акций. "Газпром" контролирует чуть более 95% бумаг.

Дивидендная политика "Газпром нефти" предусматривает промежуточные выплаты акционерам за шесть месяцев. Ранее традиционно на дивиденды компанией направлялось 50% чистой прибыли по МСФО с учетом корректировки на ряд статей. Однако за 2024 год "Газпром нефть" направила на дивиденды порядка 78% от прибыли, за 2023 год - 75%.