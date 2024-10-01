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Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов за I полугодие по 51,96 руб./ао

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпром нефти" на внеочередном собрании одобрили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 рубля на акцию, сообщил эмитент.

Список лиц для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 14 октября.

Дивидендная политика НК предусматривает переход на промежуточные выплаты акционерам за шесть месяцев. Традиционно на дивиденды направлялось 50% чистой прибыли по МСФО с учетом корректировки на ряд статей.

Однако за 2023 год "Газпром нефть" направила на дивиденды чуть выше 75% от прибыли. Сумма выплат за I полугодие 2024 года также соответствует этому уровню.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла относительно аналогичного периода прошлого года на 8% до 328,5 млрд руб.

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 акций. Основным акционером НК является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг.

Газпром нефть Газпром
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