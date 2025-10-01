Россия планирует погашать недосокращение добычи для ОПЕК+ на 34 тысячи б/с в месяц

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ОПЕК получила обновленный график компенсаций ранее недосокращенной добычи в рамках сделки ОПЕК+ от восьми стран, участвующих в добровольных сокращениях, согласно договоренности от 7 сентября, говорится в релизе ОПЕК.

По новому графику, Россия будет "погашать", то есть дополнительно сокращать добычу, на 34 тысячи б/с каждый месяц от установленных квот с сентября по декабрь включительно.

По предыдущему графику, Россия с сентября по декабрь должна была компенсировать 226 тысяч б/с: 85 тысяч б/с - в сентябре, 70 тысяч б/с - в октябре, 65 тысячи б/с - в ноябре и 6 тысяч б/с - в декабре.

