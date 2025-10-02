ВТБ сообщил о снижении за год на треть выдачи ипотеки в России

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Выдачи ипотеки в России по итогам девяти месяцев оказались примерно на треть ниже результатов января-сентября 2024 года, выяснили в ВТБ.

"Всего по итогам девяти месяцев года выдачи ипотеки в России (...) составили более 2,6 трлн рублей. Это примерно на треть ниже результата за январь-сентябрь прошлого года", - говорится в сообщении.

По результатам сентября банки выдали около 405 млрд рублей ипотечных кредитов. Это на 11% больше, чем в сентябре 2024 года, а также на 3% больше, чем в этом августе.

Как говорят эксперты, доля господдержки продолжает снижаться. В прошлом месяце на льготные программы пришлось 76%, в августе - 78%. К концу года этот показатель может достигнуть 70%.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в докладе президенту России Владимиру Путину заявил о том, что программа льготной ипотеки "удержала рынок". "Это недешево обходится для бюджета, но это основная мера поддержки, благодаря которой нам пока удается сохранить строительный комплекс", - отметил вице-премьер.