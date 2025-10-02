Поправки о контроле за манипулированием на фондовом рынке готовы к внесению в Госдуму

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Законопроект о реформе контроля за инсайдом и манипулированием на фондовом рынке доработан с учетом замечаний и готов к внесению в Госдуму, заявил журналистам в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность" директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.

"Законопроект уже доработан с учетом замечаний. Ждем обратной связи от соответствующих коллег из федеральных органов исполнительной власти, после чего, надеюсь, он будет внесен", - сказал он.

"Обсуждение с участниками рынка будет после того, как законопроект будет внесен в Думу. На площадке Думы, на площадке Банка России и биржи мы готовы проводить это обсуждение", - добавил он.

Планы провести соответствующую реформу Банк России анонсировал еще в 2024 году. Зампред ЦБ Филипп Габуния говорил, что регулятор, в частности, предлагает установить штрафы при манипулировании на фондовом рынке кратными незаконному доходу от трех до пяти раз, но при этом вывести из-под административной ответственности сделки объемом до 1 млн рублей.

"Мы сейчас обсуждаем с правоохранительными органами возможность ужесточения наказания. На наш взгляд, оно должно быть пропорционально масштабам нанесенного вреда. Сегодня минимальный штраф для физических лиц чаще всего ничтожен по сравнению с полученным "заработком" - 3000 рублей. Статьи Уголовного кодекса начинают применяться при нанесении ущерба в сумме 3,75 млн рублей. То есть штрафные санкции небольшие, но при этом очень быстро наступает уголовная ответственность. Мы считаем, что необходимо прежде всего усилить административное наказание. В частности, предлагаем предусмотреть кратность размера штрафа сумме незаконно полученного дохода в процессе манипулирования - от 3 до 5 раз. При этом мы выступаем за повышение минимального размера штрафов - до 10 тысяч для физлиц, до 100 тысяч для должностных лиц и до 1 млн рублей для компаний", - говорил Габуния.

ЦБ также считает необходимым увеличить срок давности привлечения к административной ответственности и ввести понятие нижнего порога оборота по сделкам, до которого такое наказание не применяется. "Сейчас за любой выявленный факт мы должны привлекать к ответственности. Однако, по нашим оценкам, сделки объемом до 1 млн рублей не способны значительно повлиять на справедливое ценообразование на рынке. И такие нарушения можно не доводить до "административки", вполне достаточно предупреждения брокера своему клиенту, что не стоит так делать. Введение такого порога позволит нам сосредоточить свое внимание на более серьезных случаях, которые наносят более существенный вред интересам инвесторов на бирже", - говорил Габуния.

Предлагается и увеличить минимальный порог ущерба для уголовной ответственности, при этом предусмотрев конфискацию имущества в качестве дополнительной меры воздействия.

Председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов раскритиковал планы повысить порог для уголовной ответственности.

"Меня вот смущает сейчас повышение порога по инсайду. Мы все согласны, что инсайдерская торговля и манипулирование рынком - это плохо для рынка. При этом законодатель сейчас собирается повысить планку, от которой начинается уголовное преследование. Снижает жесткость наказания. Это неправильный путь. Рынок тем лучше, глубже, эффективнее, чем лучше он защищен для потребителя от тех рисков, которыми он не может управлять. Потому что если на рынок приходят риски, которыми инвестор не может управлять, то это приведет к расширению маржи. Он за свой риск просит просто больше. Если маржа растет, рынки становятся менее эффективными, глубокими", - сказал Швецов.