Миллер считает, что в Европе не осознают масштаба проблем с закачкой газа в ПХГ

Алексей Миллер Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ряду стран Европы будет сложно достичь целевого показателя заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в 90%, например, Германии и Нидерландам, что создает серьезные риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов, приводит пресс-служба "Газпрома" слова главы компании Алексея Миллера.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 31 августа, то есть за пять месяцев закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ), восполнено только 2/3 объема газа, отобранного из них прошлой зимой. Разрыв между отобранным и закачанным (на 31 августа) объемом значительный - 18,9 млрд куб. м, второй по величине на эту дату за историю наблюдений, подсчитали в компании.

"В Европе, похоже, до сих пор не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в ПХГ. Текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам Европы будет сложно достичь целевого показателя - 90% заполненности ПХГ. Например, Германии и Нидерландам, которые входят в пятерку стран с самым большим объемом мощностей хранения в Европе. В настоящее время хранилища Германии заполнены всего на 71,1%, Нидерландов - на 64,8%. Это создает серьезные риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов", - сказал Миллер.

По его словам, очевидна проблема регионального газового баланса в Прибалтике. "Инчукалнское ПХГ, единственное в регионе, заполнено лишь наполовину, а среднесуточная закачка газа в хранилище находится на исторически минимальном уровне. То есть подготовка к зиме фактически сорвана. Как известно, сезон отбора газа из хранилищ Европе нередко приходится начинать уже в первой половине октября. Времени для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, остается все меньше", - добавил глава "Газпрома".